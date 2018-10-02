Россиянам планируется установить социальный лимит потребления электроэнергии

В случае его превышения платить за свет придется по более высоким тарифам.

Новая система расчетов нужна, чтобы навести в отрасли порядок и устранить «вопиющую несправедливость» – так планы властей объяснил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, предлагается ввести разные тарифные планы на электричество в зависимости от объемов потребления. Нововведение должно разрешить существующую сегодня проблему так называемого перекрестного субсидирования, когда для снижения тарифов одних групп потребителей, повышаются цены для других, как правило, для промышленников. Сейчас случается, что «кто-то у себя дома организует производство, либо содержит огромные виллы», но платит при этом как обычный гражданин, привел пример Козак. По сути, они это делают за чужой счет, и новая система, основанная на объемах потребления, должна выровнять льготы и убрать их там, где они необоснованны, пояснил вице-премьер.

Дмитрий Козак добавил, что для населения тарифы все же должны быть льготными, но «до определенного предела». При этом он подчеркнул, что нововведения почти не отразятся на плате за ЖКХ для обычных граждан, разницу заметят только те самые владельцы коттеджей и вилл.

Тарифы на электроэнергию в России действительно установлены нелогично, и это систему надо менять, сказал в эфире «Эха Москвы» профессор Высшей школы Урбанистики имени А.А.Высоковского Сергей Сиваев.

Однако есть и другое мнение. Так зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев считает, что введение нормы на потребление электричества выгодно только энергетическим монополиям и приведет к тому, что пользователи просто перестанут платить, сказал политик в эфире «Эха Москвы».

Отметим, что о планах правительства по введению норм энергопотребления для населения первой рассказала газета «Коммерсантъ». Издание напоминает, что в 2013 году подобную реформу уже пытались провести, но после эксперимента в нескольких регионах ее отложили, а потом и вовсе заморозили.

Как ожидается, новая система расчетов за электроэнергию будет введена в действие летом следующего года.