В России набирает силу волна преследований школьников за политические акции
Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». К подросткам все чаще приходят на уроки, их вызывают в полицию и угрожают отчислением.
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Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». К подросткам все чаще приходят на уроки, их вызывают в полицию и угрожают отчислением.
Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву
Комментарии6
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kottigr1 02 октября 2018 | 18:22
Конечно же дети против власти старого, трухлявого пня. лишающего их будущего...
tujhjd 02 октября 2018 | 18:22
подросток должен учиться. А не ходить на митинги организованные Навальным.
Кроме глупых подростков - которым легче задурить голову - на митинги Навального никто не ходит
polikarpich 02 октября 2018 | 18:31
tujhjd: Правда? Докажи это.
sensei54 02 октября 2018 | 18:28
Патрик, не этот, а Роберт, который Т-1000, ходит по школам и грозит пальцем.
zhrv 02 октября 2018 | 18:30
Империя не забывает, и не прощает. Ведь у Империи нет иных забот, кроме мести?
osa 02 октября 2018 | 18:50
Как СМИ из мухи делают слона.
"волна преследований" - из чего же возникла эта "волна"?
Где статистика? Где конкретика? Никому это не надо. Главное громко прокукарекать!
Что такое телеканал «Настоящее время»?
И вообще, о чем речь?