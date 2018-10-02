На свободу вышел заключенный Ярославской колонии, который недавно был героем нашумевшего видео о пытках во ФСИН

На свободу сегодня вышел заключенный Ярославской колонии, который не так давно был героем нашумевшего видео о пытках в системе ФСИН.

Больше пяти лет провел в заключении Евгений Макаров, осужденный по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему удалось освободиться на два месяца раньше срока благодаря пересчету срока заключения. Около колонии его встречали мать, близкие и журналисты. Знаменитым Макаров стал несколько месяцев назад, после того, как «Новая газета» опубликовала прошлогоднее видео с избиением осужденного сотрудниками колонии. Благодаря истории Макарова к теме пыток в системе ФСИН оказалось приковано повышенное внимание. Сам он в интервью телеканалу «Дождь» после освобождения рассказал, что сотрудники колонии чинили ему препятствия даже в последний день.

Ранее по факту издевательств над заключенными в ярославской колонии было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 14 сотрудников ФСИН. Несмотря на возникший резонанс, внимание правозащитников и обещания властей решить проблему, пытки в колониях продолжаются, отметила правозащитница Зоя Светова.

После публикации видео с пытками Евгения Макарова в СМИ попали еще несколько похожих записей. На них были запечатлены издевательства в других колониях.

Генеральная прокуратура в рамках проверки ФСИН внесла директору тюремного ведомства два представления. Сегодня об этом сообщил Александр Куренной из Управления по взаимодействию со СМИ.

Совет по правам человека сегодня высказал озабоченность в связи с состоянием здоровья одного из фигурантов дела «Нового величия». Вячеслав Крюков ведет голодовку в СИЗО, протестуя таким образом против своего ареста. СПЧ рекомендовал срочно выдать заключенному витамины.