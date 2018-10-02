Отказ регистрировать партию Алексея Навального был законным. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы поддержал позицию Министерства юстиции. Оппозиционный политик и его сторонники уже несколько раз пытались создать свою политическую партию (сейчас она называется «Россия будущего»), но власти всякий раз не давали это сделать.

Сам Алексей Навальный сейчас продолжает отбывать второй подряд административный арест. Таким образом его наказали за подготовку сентябрьской акции против повышения пенсионного возраста. Власти, судя по всему, собираются возбудить против Навального уголовное дело. Одна из статей УК это позволяет, хотя в последние годы она не применялась, — отмечает Лев Гулько.

Один из ближайших соратников Алексея Навального, Леонид Волков, сегодня назвал «медиа-мусором» слухи о возможном уголовном преследовании политика. Он отметил в Твиттере, что «посадить могут кого угодно и когда угодно». Волков считает, что не надо на это отвлекаться.