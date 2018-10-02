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18:15, 02 октября 2018

Отказ регистрировать партию Алексея Навального был законным

Отказ регистрировать партию Алексея Навального был законным. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы поддержал позицию Министерства юстиции. Оппозиционный политик и его сторонники уже несколько раз пытались создать свою политическую партию (сейчас она называется «Россия будущего»), но власти всякий раз не давали это сделать.

Сам Алексей Навальный сейчас продолжает отбывать второй подряд административный арест. Таким образом его наказали за подготовку сентябрьской акции против повышения пенсионного возраста. Власти, судя по всему, собираются возбудить против Навального уголовное дело. Одна из статей УК это позволяет, хотя в последние годы она не применялась, — отмечает Лев Гулько.

Один из  ближайших соратников Алексея Навального, Леонид Волков, сегодня назвал «медиа-мусором» слухи о возможном уголовном преследовании политика. Он отметил в Твиттере, что «посадить могут кого угодно и когда угодно». Волков считает, что не надо на это отвлекаться.

Комментарии

16

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pro_hanov 02 октября 2018 | 18:17

Запятую не там поставил в заявлении на регистрацию наглец этакий!

nina51 02 октября 2018 | 18:29

pro_hanov: Да специально сам делает все, чтобы не зарегистрировали ))) Забыли Леху, выйдет и пора бежать из России к Ходору в ногах валяться )))

kottigr1 02 октября 2018 | 18:35

nina51: Говорить о Законе в РФ можно так же как и о Законе в гитлеровской Германии.. Там так же законно было сжигание властью политических оппонентов в печах концлагерей, как и в РФ власти законно отказывают в регистрации партий политических оппонентов..

nina51 02 октября 2018 | 18:42

kottigr1: кого то сожгли ? Ох маячит перед Вами статья 282 )))

kottigr1 02 октября 2018 | 18:51

nina51: Вы предлагаете обязательно кого-то сжечь.. !?.. Ох, и экстремист Вы, батенька..

mosser 02 октября 2018 | 18:54

nina51: да пошел ты мусорок

zapadnay 02 октября 2018 | 18:41

Если законным, пусть укажут на недоработки, ошибки и после устранения последних регистрируют. Но ведь не регистрируют ни так, ни эдак.

astet 02 октября 2018 | 18:49

nina51: Да специально сам делает все, чтобы не зарегистрировали

Навальный такой!
Он для этого специально подкупил
Министерство юстиции
и Замоскворецкий суд Москвы!!!

mosser 02 октября 2018 | 18:52

nina51: не смеши. Гыыы

aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 18:20

Любая сволочь в России знает, что регистрировать партию против жулья и ворья при правлении Вовы виолончельного незаконно. А чем судья хуже?

epynda 02 октября 2018 | 18:38

aleks50: Алексей !!!! Очнись !Ты хотя бы сначала подумай, а потом пиши.....
В России зарегистрировано штук 70 самых разных партий....

savbensmb 02 октября 2018 | 18:23

РСДРП при Ленине тоже регистрировались? Просить разрешения у воровской власти...

epynda 02 октября 2018 | 18:41

savbensmb: Назови мне хотя бы одну страну в мире, где пришедшие во власть, не использовали это, с целью улучшения личного благосостояния...
Есть примеры ...???

savbensmb 02 октября 2018 | 18:45

epynda: epynda: НазовиТЕ. Я с вами на брудершафт не пил. Назвать? Кроме ЕДрисни я не знаю. Ну назовите, если знаете...

zemljanka 02 октября 2018 | 18:40

Позорники.

mosser 02 октября 2018 | 18:50

Хотим новую партию!

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