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18:13, 02 октября 2018

Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать новые данные по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать новые данные по делу Скрипалей. Зато выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Все случившееся он назвал «провокацией».

Сообщения об отставке обоих губернаторов появились с интервалом в один час. Как следует из новости на сайте правительства Курганской области, местный руководитель Алексей Кокорин «принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий в связи с переходом на новое место работы». В беседе с ТАСС чиновник рассказал, что ему предложили войти в совет директоров одной из госкорпораций. Его деятельностью будет тесно связана с промышленностью, а работать будет как в Москве, так и в регионах. Еще на прошлой неделе, с началом инициированной Кремлем ротации губернаторов Кокорина называли в числе тех, кто досрочно покинет свой пост. Как писал РБК, регион при нем остался депрессивным, а в рейтинге социально-экономического развития РИА Новости находится в конце списка.

Глава Липецкой области о своем уходе объявил более креативно. С жителями и избирателями, чиновник, руководивший регионом почти четверть века, попрощался в формате видеообращения.

У обоих губернаторов до окончания срока полномочий и до следующих выборов оставался еще один год.

Комментарии

13

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oleg_kievlyanin 02 октября 2018 | 18:17

А то он старые сильно комментировал!

tvitov66 02 октября 2018 | 18:19

oleg_kievlyanin: по старым данным пурга выла: "это не мы"

gordy 02 октября 2018 | 18:29

Пургоносец весь вышел?

eduard53 02 октября 2018 | 18:18

"Кремлёвский пресс-секретарь Д.Песков отказался комментировать новые данные по делу Скрипалей ..."
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Тоже мне новость. Голосите, когда этот пресс-секретут будет в курсе хоть чего-то ...

elenalipa 02 октября 2018 | 18:21

Какую новость я сейчас читала? Вискарь?))))

venezianez49 02 октября 2018 | 18:27

elenalipa:
Это «либерально» гибридные новости.
Здесь всё скушают, горячо поддержат и ещё попросят.

arabtom 02 октября 2018 | 18:25

Ну да, захват Крыма - чья-то провокация, развязывание войны в Донбассе - провокация, дебильное ввязывание в Сирийскую заварушку - провокация, шашни с американскими выборами - провокация, дело Скрипалей - провокация, рухнувший с артистами Ту-154 и сбитый своими Ил-20, рухнувшая, коррупционная экономика - тоже провокация. Интересно, кто этот провакатор?

alladinov_03 02 октября 2018 | 18:36

arabtom: «Интересно, кто этот провакатор?»

Так известно давно: жиды и масоны. Вот и генерал армии Герой России Гунька Шойгу не даст соврать.

tv_victim 02 октября 2018 | 18:25

"— Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
— С Михал Иванычем?
— С Михал… Иванычем! С Михал… [вылезает из машины, бежит к телефону-автомату]
— Привет Михал Иванычу!"


"Бриллиантовая рука". Фильм.

perectukin 02 октября 2018 | 18:26

Так это губернаторы Липецка и Кургана были из ГРУ ?

tv_victim 02 октября 2018 | 18:40

perectukin: Судя по статье - да. Но это провокация, Нарышкин сказал....

yralez 02 октября 2018 | 18:33

Нафкин сам разведчик.......ничего не говорит.
Траванул бы своего тоже, как полагается российскому разведчику.

(комментарий скрыт)

zor 02 октября 2018 | 18:50

Нарышкин назвал провокацией.....
Дык ,Скотланд Ярд тоже считает это все првокацией и хочет выяснить ,кто спровоцировал Бошарова и Петрова отравить Скрипалей.Кто спровоцировал их по "жиже" тащитьтся к дому Скрипаля, вместо того чтобы осматривать солберетский собор.Кто кого спровоцировал спать в одной кровати,Боширов Петрова, или Петров Боширова,или Чипигин их обоих.Кто этот провокатор?

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