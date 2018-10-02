Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать новые данные по делу Скрипалей. Зато выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Все случившееся он назвал «провокацией».

Сообщения об отставке обоих губернаторов появились с интервалом в один час. Как следует из новости на сайте правительства Курганской области, местный руководитель Алексей Кокорин «принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий в связи с переходом на новое место работы». В беседе с ТАСС чиновник рассказал, что ему предложили войти в совет директоров одной из госкорпораций. Его деятельностью будет тесно связана с промышленностью, а работать будет как в Москве, так и в регионах. Еще на прошлой неделе, с началом инициированной Кремлем ротации губернаторов Кокорина называли в числе тех, кто досрочно покинет свой пост. Как писал РБК, регион при нем остался депрессивным, а в рейтинге социально-экономического развития РИА Новости находится в конце списка.

Глава Липецкой области о своем уходе объявил более креативно. С жителями и избирателями, чиновник, руководивший регионом почти четверть века, попрощался в формате видеообращения.

У обоих губернаторов до окончания срока полномочий и до следующих выборов оставался еще один год.