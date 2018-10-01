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Эксклюзив Эха 18:06, 02 октября 2018

Народный артист России Роман Карцев скончался сегодня в возрасте 79 лет

Близкие сообщили, что в последнее время он серьезно болел – он перенес инсульт, были и проблемы с сердцем.

Известность пришла к  Роману Карцеву в  60-х годах прошлого века, когда он впервые выходил на сцену вместе с Аркадием Райкиным. В одном из интервью «Эху Москвы» он рассказывал, что работа в театре для него была важнее появления на  киноэкране.

Коллеги и друзья, вспоминая сегодня Романа Карцева, отзываются о нем в превосходных степенях.

«Страна потеряла большого и очень яркого актера, и честного человека», — говорит народный артист России Николай Тамразов.

«Роман Карцев был великим комическим актером», — считает писатель Виктор Шендерович.

Народная артистка Клара Новикова сегодня говорит, что с уходом Романа Карцева она потеряла часть самой себя.

Многие москвичи знают и помнят Романа Карцева и его роли. Люди вспоминали не только, пожалуй, самый знаменитый монолог Романа Карцева «про раков по пять рублей», хотя без этого конечно не обошлось. А некоторые даже говоря о стоимости раков разводили руками в стороны, подражая артисту. Его экономист Александр назвал продолжателем традиций Аркадия Райкина, в театре которого Роман Аншелевич начал прокладывать путь на большую эстраду. Это великие люди великой эпохи, сказал собеседник.

Студент Роман признался, что его родители очень любят Карцева. Именно благодаря им знает о нём.

Программист Вячеслав, он приехал из Самары в столицу специально на матч ЦСКА с Реалом, считает, что миниатюры Карцева до сих пор очень актуальны.

Имя Карцева о многом говорит и пенсионерке Елене Владимировне. Таких блестящих и самое главное непошлых юмористов, каким был Карцев на эстраде, больше не осталось, сожалеет пожилая женщина.

Студент Валентин о Карцеве почти ничего не знал.

Художник Никита вспомнил ещё одну роль Карцева в кино и отметил его большие заслуги в области юмора.

Сторож Сергей сказал что с новостью о смерти Карцева он потерял частичку детства. Правда не смог сразу вспомнить что-нибудь из его юморесок или киноролей.

Впрочем, несмотря на это имя Карцева людям хорошо знакомо. Многие надеются, что его не забудут ещё долго.

Поскольку как сказал один из опрошенных Карцев это классика советского юмора.

Прощание с Романом Карцевым будет проведено в Центральном доме литераторов. Траурная церемония состоится в этот четверг и начнется в 11 часов. Что касается похорон, то, скорее всего, они пройдут на Троекуровском кладбище. Кстати, именно там находится могила многолетнего партнера Романа Карцева по сцене, Виктора Ильченко.

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