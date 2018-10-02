Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки полковнику Дмитрию Захарченко

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. Взятка в 2 миллиона была получена от одного из высших руководителей РЖД, — рассказал собеседник агентства. Валерий Маркелов является одним из владельцев группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. Маркелов задержан. Суд рассматривает вопрос об аресте.