Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки полковнику Дмитрию Захарченко
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. Взятка в 2 миллиона была получена от одного из высших руководителей РЖД, — рассказал собеседник агентства. Валерий Маркелов является одним из владельцев группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. Маркелов задержан. Суд рассматривает вопрос об аресте.
Комментарии3
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perectukin 02 октября 2018 | 18:17
Какой разносторонний ментяра ...
И банки крышевал и РЖД , вот где собака порылась, кругом одни взяточники .