Экипаж парома, горевшего в Балтийском море, просит эвакуировать с борта судна 294 человека
Всего на пароме находится 335 человек – пассажиры и члены экипажа. Как ожидается, первые корабли для эвакуации людей подойдут к парому через 3 часа. Экипаж хочет вернуться в Клайпеду самостоятельно, если сумеет запустить двигатель. Если это не получится, судно пойдет на буксире.
Пожар возник в машинном отделении. Он был довольно быстро потушен. Никто не пострадал. Паром шел в Клайпеду из немецкого города Киль.
Комментарии4
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yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 17:42
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shplint_05 02 октября 2018 | 18:10
А нам-то что? Паром латвийский, пассажиры - граждане ЕС, вот пусть они их и спасают.
ematveev 02 октября 2018 | 17:42
Агентов ГРУ уже нашли?
Как найдут - срочно написать книгу, до четверга, так как в четверг - презентация книжки про Скрипалей.
danko_314zyes 02 октября 2018 | 18:01
Вот где Ходорковскому простор для расследования кровавых преступлений против человечности путинского режима.