Экипаж парома, горевшего в Балтийском море, просит эвакуировать с борта судна 294 человека

Всего на пароме находится 335 человек – пассажиры и члены экипажа. Как ожидается, первые корабли для эвакуации людей подойдут к парому через 3 часа. Экипаж хочет вернуться в Клайпеду самостоятельно, если сумеет запустить двигатель. Если это не получится, судно пойдет на буксире.

Пожар возник в машинном отделении. Он был довольно быстро потушен. Никто не пострадал. Паром шел в Клайпеду из немецкого города Киль.