Профессор Высшей школы урбанистики: Семьи, состоящие из 4 и более человек, станут платить за электроэнергию больше

В случае введения социальной нормы потребления электроэнергии семьи, состоящие из 4 и более человек, станут платить за нее больше, чем сейчас. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор Высшей школы урбанистики имени А.А.Высоковского Сергей Сиваев.

«Сейчас планируется, что тарифы останутся прежними при потреблении домохозяйством порядка 300 кВт•ч в месяц. Семья из трех человек в эту норму вписывается, скорее всего, она не будет платить больше. А вот семьи большего состава могут превысить этот норматив», — заявил он.

Впрочем, С.Сиваев уточнил, что далеко не всегда использование энергии связано с количеством членов семьи: чаще это зависит от жилищной обеспеченности.

Он отметил, что нынешнее предложение правительства кажется ему «относительно здравым» и «гуманным» в сравнении с предыдущими идеями по изменению этой системы.

«Социальный норматив применяется к одному домохозяйству, а не к каждому члену семьи, что делает возможным то, что административные издержки будут не столь велики, как 5 лет назад», — сказал С.Сиваев.

По его словам, перекрестная система оплаты электроэнергетики, при которой тарифы на оптовом рынке значительно выше, чем тарифы при розничной оплате электроэнергии, существенно искажает российскую экономику.

«Жилищный кодекс ограничивает рост стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, поэтому придумываются разные непрямые ходы для того, чтобы объем «перекрестки» – а он больше 400 млрд рублей сейчас – сократить», — добавил С.Сиваев.

В России планируют ввести социальную норму потребления электроэнергии, а также разработать дифференцированные тарифы на ее использование. Одобренная вице-премьером РФ Дмитрием Козаком норма энергопотребления составит 300 кВт•ч в месяц.