Профессор Высшей школы урбанистики: Семьи, состоящие из 4 и более человек, станут платить за электроэнергию больше
В случае введения социальной нормы потребления электроэнергии семьи, состоящие из 4 и более человек, станут платить за нее больше, чем сейчас. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал профессор Высшей школы урбанистики имени А.А.Высоковского Сергей Сиваев.
«Сейчас планируется, что тарифы останутся прежними при потреблении домохозяйством порядка 300 кВт•ч в месяц. Семья из трех человек в эту норму вписывается, скорее всего, она не будет платить больше. А вот семьи большего состава могут превысить этот норматив», — заявил он.
Впрочем, С.Сиваев уточнил, что далеко не всегда использование энергии связано с количеством членов семьи: чаще это зависит от жилищной обеспеченности.
Он отметил, что нынешнее предложение правительства кажется ему «относительно здравым» и «гуманным» в сравнении с предыдущими идеями по изменению этой системы.
«Социальный норматив применяется к одному домохозяйству, а не к каждому члену семьи, что делает возможным то, что административные издержки будут не столь велики, как 5 лет назад», — сказал С.Сиваев.
По его словам, перекрестная система оплаты электроэнергетики, при которой тарифы на оптовом рынке значительно выше, чем тарифы при розничной оплате электроэнергии, существенно искажает российскую экономику.
«Жилищный кодекс ограничивает рост стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, поэтому придумываются разные непрямые ходы для того, чтобы объем «перекрестки» – а он больше 400 млрд рублей сейчас – сократить», — добавил С.Сиваев.
В России планируют ввести социальную норму потребления электроэнергии, а также разработать дифференцированные тарифы на ее использование. Одобренная вице-премьером РФ Дмитрием Козаком норма энергопотребления составит 300 кВт•ч в месяц.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tag188 02 октября 2018 | 17:22
Чтобы сделать такой вывод, вовсе не надо быть профессором.
Одиноко проживающие, тоже, будут платить больше. Современное жилье предполагает такие вещи, как стиральная машина-автомат, электрочайник, компьютер и тд. Этот минимальный набор уже выведет вас за предлагаемые чиновниками "нормы".
aschnurrbart 02 октября 2018 | 17:38
tag188:
+1
"Чтобы сделать такой вывод, вовсе не надо быть профессором. "
ps. но 300 киловатт*час в месяц это очень много если подогорев воды не электрический.
tag188 02 октября 2018 | 17:50
aschnurrbart: Дьявол кроется в деталях. Они говорят о 300 квт. в месяц для "домохозяйства".
Под средним домохозяйством надо понимать семью из 4х человек. Т.е. норма на одного человека 300/4 = 75 квт.
У нас в Красноярском крае соцнормы на электроэнергию действуют уже давно. И когда их вводили, еще при губернаторстве Хлопонина, прямо говорили, что после отработки механизма в крае, этот опыт распространят на всю Россию.
У нас приняты следующие нормы -- 75 квт. на человека в семье, или 110 квт. для одинокопроживающих.
Прямо скажем, уложиться в соцнорму за все годы нам не удалось ни разу.
Видимо эксперимент в Красноярском крае очень понравился чиновникам, раз его решено распространить на всю страну.
gluhoy2250 02 октября 2018 | 18:14
aschnurrbart: но 300 киловатт*час в месяц это очень много
Не надо чушь писать, это мало! Летом бываю дома 1,5 дня в неделю, помыться и постирать, плюс холодильник постоянно, итог 100-120 квт. Зимой гораздо хуже, каждый день плюс по новому времени темно в16:00 итого 500 -600 квт и это на двоих! За городом за 8 лет 60000 или 625 в чесяц! так, просто очередной грабеж!
yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 17:42
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
vezdehod 02 октября 2018 | 18:06
Тогда бабы перестанут рожать - на хрена в семье лишний потребитель.
balya 02 октября 2018 | 18:17
tag188: А как быть семьям живущие в коммуналках, где счетчик один, Козак же такой "умный", он же прямо сказал 300 квт на одну точку. Вот послал же господь России наказание в виде этой банды. Значит заслужили.
trans 02 октября 2018 | 17:23
Млин, цены на нефть выросли, денег в бюджете завались, а с народа три шкуры дерут, ушлепки путинские. Так и будут хапать, уроды, а Путин их прикрывает.
nikolaitschi 02 октября 2018 | 17:26
Не газифицированные села жителям придется покинуть.
tag188 02 октября 2018 | 17:30
И что Козак понимает под "домохозяйством"? Это сколько человек? Это частный дом? Или квартира? Если квартира, то сколько комнат?
Если судить по тем регионам, где соцнорма на электроэнергию уже введена, учитывается только количество проживающих.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 17:37
Стратегическая задача - это прорывное развитие России, обозначил президент. В основе всего, по его словам, лежит сбережение народа России и благополучие граждан. "Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв", - заявил Путин...Ха.))
opponent70 02 октября 2018 | 18:34
abuvgrobu: В Туркмении по сравнению с "рашкой-говняшкой" - коммунизм!!!
gromus 02 октября 2018 | 17:40
Ищу «мастера» по «грамотной настройке» электросчётчика! Конфиденциальность гарантирую.
leninec30 02 октября 2018 | 17:51
А по всем государственным СМИ говорят только как плохо на западе,тут услышал по тв. что во Франции пенсионерам очень тяжело живется, пенсии мол маленькие, а то что в России всё растёт в смысле цен молчат как партизаны.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 18:17
leninec30: Средняя пенсия там около 75 000 на наши деревянные, а минимальная около 55 000. Конечно им тяжко в немоготу. Вон рядом в Дании пенсия около 200 000 и в Норвегии 150 000. Французы просто нищеброды. А в вставшей при Вове виолончельном с колен России жена у меня получает аж 1 000 000 пенсии . Правда это в копейках.
ramen 02 октября 2018 | 17:55
Если так, то цель государства - это УМЕНЬШИТЬ население. Любая болтовня о демографическом росте в таком случае БРЕД и БЛЕФ. Как обычно в России.
natazem 02 октября 2018 | 18:03
ramen: Любая болтовня о демографическом росте в таком случае БРЕД и БЛЕФ.
_______________
Семья из трех человек - отец, мать и 1 ребенок. Так что все разговоры о повышении рождаемости - вранье, как всегда.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 18:07
Вове бабла не хватает, а что же тогда китайцам по 1,50 за киловатт продаёт? Козлина геополитическая.
vladimir1967 02 октября 2018 | 18:12
При наличии газа в квартире ,300 квт в.месяц на четырех человек очень трудно набрать, даже пользуясь ежедневно стиралкой и микроволновой печкой, плюс компьютеры и тв.
zaxs 02 октября 2018 | 18:31
vladimir1967: А при отсутствии газа и центрального отопления? Очень трудно?
polikarpich 02 октября 2018 | 18:52
zaxs: А летом сплиты жрут просто немеряно, больше, чем все обогреватели зимой. В некоторых квартирах даже по 2-3 сплит-системы.
polikarpich 02 октября 2018 | 18:50
vladimir1967: Счётчик свой проверьте. А то проверят те, кому это положено и всё равно заставят поменять.
balya 02 октября 2018 | 18:13
Как сделать деньги из воздуха? Очень просто - надо установить нормы потребления. Вот ввели взносы на капитальный ремонт и сколько людей стали очень богатыми. Тяжелая судьба у правительства - сиди думай, голову ломай, какие бы ещё налоги и нормы придумать, чтобы люди безропотно платили и не вякали. А люди молчат и платят.
mosser 02 октября 2018 | 19:00
Больше налогов, отменить пенсии, бензин по 300₽литр,давай чтобы и на хлеб не было. Путин-наше все, стабильность. Да? Россияне хорошо живете? Нет существуете. Обмельчал россиянин. Жаль