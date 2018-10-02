В правительстве вновь обсуждают возможность введения нормы на потребление электричества

Соответствующий законопроект могут внести в январе 2019-ого года, — пишет «Коммерсантъ».

Это плохая идея, поскольку люди и сейчас платят немало, — сказал «Эху Москвы» зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Он подчеркнул, что уже есть отдельные регионы, где подобная норма введена. Сейчас обсуждается её распространение на всю страну, — отметил зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.