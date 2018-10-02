В правительстве вновь обсуждают возможность введения нормы на потребление электричества
Соответствующий законопроект могут внести в январе 2019-ого года, — пишет «Коммерсантъ».
Это плохая идея, поскольку люди и сейчас платят немало, — сказал «Эху Москвы» зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Он подчеркнул, что уже есть отдельные регионы, где подобная норма введена. Сейчас обсуждается её распространение на всю страну, — отметил зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Комментарии12
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fig_vvam 02 октября 2018 | 17:12
Этьо правильно, а то оборзело совсем население.
Жжет электричество а на выработку мазут и газ расходуется, а кое-где и уголек.
А все это за границу продать можно за зеленые бумажки.
И их к делу приспособить, ну особнячок там прикупить в Майами, яхточку ...
А эти сожгут и рублями заплатят. Кому они нужны, рубли мы и сами напечатать можем.
prutkov100 02 октября 2018 | 17:23
Просто поражает , почему так долго тянут с воздухом ? Народ заждался .
not_to_not 02 октября 2018 | 18:01
День и ночь бдит российское правительство, не смыкая глаз не покладая рук всё изобретает новые способы придушения российского народа.
jetsam 02 октября 2018 | 17:11
странно, что на люминиевые ложки\кружки еше не ввели принудиловку...
на очереди чугуний и бензин по 200р\литр.
а все пенсионеры виноваты - на какой только идиотизм не идет власть,
чтобы придушить потенциальных получателей пенсий...
уж и кора дуба и подорожник с марганцовкой - а не дохнут стройными рядами.
пенсионеры россии - тараканы россии!
vla7815 02 октября 2018 | 17:14
После очередных фальшаквыборов вова со своими сообщниками решил, что Россия с её населением их ферма и они решили заняться экономическим забоем населения.
plank1957 02 октября 2018 | 17:16
Ждать от этого правительства хоть каких-то реверансов в сторону обывателя, да скорее в Антарктиде урожаи яблок начнут собирать.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 17:24
Есть тоже много вредно. Давайте сразу норму риса и хлеба вводите
zhrv 02 октября 2018 | 17:41
Еще раз, дорогое правительство!
Если нам вводятся "блокадные нормы" энергопотребления, и в стране стало хреново даже с электричеством, под вашим управлением, требую введения 75% налога на имущество, счета и недвижимость свыше 10млн. рублей.
Страдать должны все, содержать вас должны все, а не только малоимущие!
nehoroshiy 02 октября 2018 | 17:48
Норма-как зоопарке. Как-будто электричество -бесплатное. И 300 г хлеба на день.
allasc 02 октября 2018 | 18:00
Пока в России есть нефть, значит в Милане есть я
russky77 02 октября 2018 | 18:25
Отключить электричество нафиг! Страна в кольце врагов!