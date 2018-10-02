Пожар на пассажирском судне в Балтийском море локализован

Пожар, возникший на пассажирском судне Regina Seaways, удалось локализовать. Об этом ТАСС сообщили в морских спасательных службах.

«На данный момент пожар локализован. Ситуация находится под полным контролем экипажа», — сказал источник.

Он добавил, что пострадавших нет. Из машинного отделения, где и возникло возгорания все были эвакуированы. «Все пассажиры собраны в безопасном месте, паники никакой на борту нет», — уточнил собеседник агентства. Всего на борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.