Пожар на пассажирском судне в Балтийском море локализован
«На данный момент пожар локализован. Ситуация находится под полным контролем экипажа», — сказал источник.
Он добавил, что пострадавших нет. Из машинного отделения, где и возникло возгорания все были эвакуированы. «Все пассажиры собраны в безопасном месте, паники никакой на борту нет», — уточнил собеседник агентства. Всего на борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.
Комментарии1
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yulya_tsikina22 02 октября 2018 | 16:48
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