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16:32, 02 октября 2018

Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии злого умысла

Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии преступного умысла. Наказание можно заменить на административное или просто изымать технику, — сообщил РБК представитель прокуратуры Александр Куренной. Он отметил, что у ведомства нет права законодательной инициативы.

Напомним, этим летом ФСБ решила уточнить определение шпионской техники и предложила отнести к ней любые приборы, системы и программы, которые могут скрыто получать информацию. При этом были проигнорированы все замечания о том, что в этом случае к шпионской технике могут быть отнесены и обычные бытовые приборы.

Комментарии

8

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yulya_tsikina22 02 октября 2018 | 16:36

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vezdehod 02 октября 2018 | 16:43

Сумлеваюсь я однако - не за тем вводили, чтобы смягчать.

yralez 02 октября 2018 | 16:55

vezdehod: а тут прямая выгода----многотысячный штраф.
Бабло можно срубить, а садить толку мало, еще и самим на содержание человека тратиться нужно.

ematveev 02 октября 2018 | 16:46

Как можно?!?

Правительство вообще выступает (готовится законопроект) за введение "презумпции виновности" в отношении зашифрованных данных (примерно как в сфере налогов). То есть если у тебя находят зашифрованные данные или зашифрованный девайс (ноут, флешка и т.д.) - то в случае непредставления пароля владельца могут посадить именно за ОТКАЗ предоставить пароль.
Подобный закон есть только в КНДР, насколько я помню.
Вот как это можно назвать?

yralez 02 октября 2018 | 16:53

Я чекистам подскажу.......в каждом мобильнике есть функция--запись разговора---.
Это же прямое шпионство.!!!

Нужно телефоны изьять и заменить их отечественными.
Отечественные будет выпускать только член ОПГ......ну который в общак бабло снесет.

aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 16:56

Тут зам начальника ГИБДД напомнил инспекторам , что они бедняги могут штрафовать водил с видеорегистраторами. Этот упырь в погонах мотивировал, что мелкая электронная коробочка мешает обзору водителей. Ну не сука? Говорить значит правду ему лампасы мешают. Видеорегистратор это тот друг, который мешает мздоимцам с полосатой дубинкой грабить шоферню.Все эти приборчики, если помогают властных воров выводить на чистую воду должны быть легализованы.

sparky 02 октября 2018 | 16:59

Ну дык идет интернет вещей. Причем понятно, что и Россия будет все это покупать за нефть и газ.
И любой утюг, и любой чайник станут шрионской техникой.
Зато можно будет всех штрафовать в доход бюджета.

oneoretwo 02 октября 2018 | 17:01

...стал быть, и почта плешкостана - шпионский инструмент ...
ИХ вообще проверяют доктора по идиотам ? сомневаюсь что-то...

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