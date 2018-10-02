Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы дело «Седьмой студии»
Утверждено обвинительное заключение в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Дата слушаний пока не объявлена. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств при постановке спектаклей в рамках проекта «Платформа».
По делу проходит также бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева которая согласилась сотрудничать со следствием. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, виновным себя не признал.
Комментарии5
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abuvgrobu 02 октября 2018 | 16:36
Серебренников признал попытки мошенничества... а теперь вопрос --- куда засунули языки все его поручители, заступники и сочувствующие?
yulya_tsikina22 02 октября 2018 | 16:36
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trans 02 октября 2018 | 16:38
Путин упорно не хочет замечать что у него под носом творится. К примеру, Песков со своей женой Навкой только так гребут бабло. Например, Минобразования в этом году закупило 6851 билет на ледовое шоу Навки , потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится. Вот такие вот коррупционные схемы использует Песков, и наверняка не только эти.
Но что-то Путин не разбежался хотя бы снять его с должности.
lion64__2 02 октября 2018 | 16:47
Вот и хорошо. Получат задницепожатные богемные воры каждый свой срок с конфискацией и поедут на Северо-Восток, на курорт. Там поработают положенное время на свежем воздухе, а потом на волю с чистой совестью.
sasass 02 октября 2018 | 16:51
Все зависит от главбуха , она-то обязана все знать...