Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы дело «Седьмой студии»

Утверждено обвинительное заключение в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Дата слушаний пока не объявлена. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств при постановке спектаклей в рамках проекта «Платформа».

По делу проходит также бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева которая согласилась сотрудничать со следствием. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, виновным себя не признал.