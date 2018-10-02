Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, который объявил голодовку, находится в плохом состоянии
Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, который объявил голодовку с требованием перевести его под домашний арест, находится в плохом состоянии. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека. Правозащитники навестили Крюкова в московском СИЗО №3 и заявили, что в случае продолжения голодовки его здоровье будет в опасности. Сам Крюков прекращать голодовку не намерен. Он считает, что только таким образом может добиться объективного расследования.
По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Между тем, группа была организована штатными сотрудниками ФСБ.
Комментарии5
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yulya_tsikina22 02 октября 2018 | 16:36
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ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:37
Пускай пососёт у меня, там у меня столько витаминов, что поможет его подкошенному здоровью.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 16:37
Зато провокаторы из фсб ( конторы виолончелизатора) жрут в три горла.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 16:44
Сам Крюков прекращать голодовку не намерен
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Ну не намерен и не намерен. Пусть не жрет и дальше, пока не издохнет.
А то ишь моду взяли..
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 17:03
Слава Крюков, не ссцы. После 54 дня голодовки ты пойдёшь на поправку. Можешь у Сенцова спросить.