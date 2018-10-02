Журналист Марк Урбан в книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, где, возможно, был Николай Патрушев
Британский журналист Марк Урбан в своей книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, в которой, возможно, был замешан бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Сегодня он занимает пост секретаря Совбеза. В книге говорится растратах в мадридской резидентуре ГРУ, которые покрывал некий генерал, находившийся в Москве. По данным источников Урбана, след в конце концов привел к руководству ФСБ и ее директору. Россиянин, который был арестован за госизмену одновременно с Сергеем Скрипалем, якобы был убит после того, как упомянул об этой схеме на допросе в ФСБ. Автор утверждает, что Скрипаль сумел спастись из-за того, что не выдал своих знаний о коррупции в разведке.
Книга Марка Урбана основана, в том числе, на его беседах с Сергеем Скрипалем и называется «Файлы Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».
Комментарии17
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goshan31 02 октября 2018 | 16:36
Упс!, и сновапатриотческий персонаж!
minerr 02 октября 2018 | 16:54
goshan31: Особенно понравились в тексте новости слова "возможно участвовал" и "якобы убит". Ага...а потом Скрипаля якобы отравили и возможно спецагенты по всей видимости ГРУ. Этот бред даже не хайли лайкли.
banderobab 02 октября 2018 | 16:56
Мелкобрит Урбан - очередной фейкомёт?
Только тупые или умственно ущербные поверят в эту его отсебятину. ;)
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vezdehod 02 октября 2018 | 16:40
Был или не был, но - Уши там его торчат.
arye_11 02 октября 2018 | 16:38
То есть - последний бастион российской неподкупности - ФСБ, уже пал.
И чекисты тоже воруют.
Какое страшное прозрение.
zollendorf 02 октября 2018 | 16:59
arye_11: последний бастион российской неподкупности - ФСБ//
Да Господь с вами! Какой последний?! Эти чуть ли не пионеры взяточничества и вымогательства.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 16:39
Каждый гешефтмахер, очень ко времени выпустивший свои "расследования" теперь всеми возможными способами будет раскручивать свою писанину, надувая себя, наподобие мыльного пузыря..
ematveev 02 октября 2018 | 16:49
abuvgrobu:
Там на четверг уже презентация назначена, кстати.
И на той же презентации будет автор книжки про Литвиненко.
У них там артель фантастов.
snikkersnepper 02 октября 2018 | 16:50
abuvgrobu:
Разумеется. С учетом того, что Скрипаль говорил о растратах в ГРУ(!) в 1993-96 году, а Патрушев стал директором ФСБ(!) в 1999.
Хотя, конечно, после того, как Петров и Васечкин отравили Скрипалей за три часа до собственного приезда в Солсбери, а будущий полковник Чепига отправился в Чечню за два года до окончания университета, всем давно понятно, что никакое единство пространственно-временного континуума этих людей не остановит.
ПС. Хосподи, когда же это все закончится?
chnch 02 октября 2018 | 16:56
snikkersnepper: Аааа, я понял, воровать можно только став директором ФеСеБе.. А раньше ну никак....
snikkersnepper 02 октября 2018 | 17:04
chnch:
Сделайте одолжение, не употребляйте слово "понял". Так будет честнее.
Когда Скрипаль разоблачал разведчиков-грушников в Мадриде, контрразведчик Патрушев работал министром безопасности в Петрозаводске.
jetsam 02 октября 2018 | 16:39
кооператив озеро давно стал унитарным предприятием
похоронных услуг....
рыцари плаща и кинжала теперь стали босяками,
брызгающими из подворотни новичком...
oneoretwo 02 октября 2018 | 16:48
...где, возможно, был Николай Патрушев...
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...оне ВСЕ там и не "возможно", а точно... правда, шестерки - в "окопах на передовой", а некоторые "из-за угла" наблюдают...
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 16:50
Англикашка так ничего и не понял!
Это была блестящая спецоперация Лёлика Петрова и Болика Патрушева против испанского отделения НАТО!
ppvngavr 02 октября 2018 | 16:58
Возможно все так и есть... :)
sneg1111 02 октября 2018 | 16:59
А вот Касьянов и Немцов, да и М.Гайдар точно взяточники.