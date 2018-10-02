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16:30, 02 октября 2018

Журналист Марк Урбан в книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, где, возможно, был Николай Патрушев

Британский журналист Марк Урбан в своей книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, в которой, возможно, был замешан бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Сегодня он занимает пост секретаря Совбеза. В книге говорится растратах в мадридской резидентуре ГРУ, которые покрывал некий генерал, находившийся в Москве. По данным источников Урбана, след в конце концов привел к руководству ФСБ и ее директору. Россиянин, который был арестован за госизмену одновременно с Сергеем Скрипалем, якобы был убит после того, как упомянул об этой схеме на допросе в ФСБ. Автор утверждает, что Скрипаль сумел спастись из-за того, что не выдал своих знаний о коррупции в разведке.
Книга Марка Урбана основана, в том числе, на его беседах с Сергеем Скрипалем и называется «Файлы Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».

Комментарии

17

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goshan31 02 октября 2018 | 16:36

Упс!, и сновапатриотческий персонаж!

minerr 02 октября 2018 | 16:54

goshan31: Особенно понравились в тексте новости слова "возможно участвовал" и "якобы убит". Ага...а потом Скрипаля якобы отравили и возможно спецагенты по всей видимости ГРУ. Этот бред даже не хайли лайкли.

banderobab 02 октября 2018 | 16:56

Мелкобрит Урбан - очередной фейкомёт?
Только тупые или умственно ущербные поверят в эту его отсебятину. ;)

yulya_tsikina22 02 октября 2018 | 16:37

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vezdehod 02 октября 2018 | 16:40

Был или не был, но - Уши там его торчат.

arye_11 02 октября 2018 | 16:38

То есть - последний бастион российской неподкупности - ФСБ, уже пал.
И чекисты тоже воруют.
Какое страшное прозрение.

zollendorf 02 октября 2018 | 16:59

arye_11: последний бастион российской неподкупности - ФСБ//

Да Господь с вами! Какой последний?! Эти чуть ли не пионеры взяточничества и вымогательства.

abuvgrobu 02 октября 2018 | 16:39

Каждый гешефтмахер, очень ко времени выпустивший свои "расследования" теперь всеми возможными способами будет раскручивать свою писанину, надувая себя, наподобие мыльного пузыря..

ematveev 02 октября 2018 | 16:49

abuvgrobu:
Там на четверг уже презентация назначена, кстати.
И на той же презентации будет автор книжки про Литвиненко.
У них там артель фантастов.

snikkersnepper 02 октября 2018 | 16:50

abuvgrobu:

Разумеется. С учетом того, что Скрипаль говорил о растратах в ГРУ(!) в 1993-96 году, а Патрушев стал директором ФСБ(!) в 1999.

Хотя, конечно, после того, как Петров и Васечкин отравили Скрипалей за три часа до собственного приезда в Солсбери, а будущий полковник Чепига отправился в Чечню за два года до окончания университета, всем давно понятно, что никакое единство пространственно-временного континуума этих людей не остановит.

ПС. Хосподи, когда же это все закончится?

chnch 02 октября 2018 | 16:56

snikkersnepper: Аааа, я понял, воровать можно только став директором ФеСеБе.. А раньше ну никак....

snikkersnepper 02 октября 2018 | 17:04

chnch:

Сделайте одолжение, не употребляйте слово "понял". Так будет честнее.

Когда Скрипаль разоблачал разведчиков-грушников в Мадриде, контрразведчик Патрушев работал министром безопасности в Петрозаводске.

jetsam 02 октября 2018 | 16:39

кооператив озеро давно стал унитарным предприятием
похоронных услуг....

рыцари плаща и кинжала теперь стали босяками,
брызгающими из подворотни новичком...

oneoretwo 02 октября 2018 | 16:48

...где, возможно, был Николай Патрушев...
--------------------------------
...оне ВСЕ там и не "возможно", а точно... правда, шестерки - в "окопах на передовой", а некоторые "из-за угла" наблюдают...

vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 16:50

Англикашка так ничего и не понял!
Это была блестящая спецоперация Лёлика Петрова и Болика Патрушева против испанского отделения НАТО!

ppvngavr 02 октября 2018 | 16:58

Возможно все так и есть... :)

sneg1111 02 октября 2018 | 16:59

А вот Касьянов и Немцов, да и М.Гайдар точно взяточники.

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