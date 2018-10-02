Хоккеисты клуба «Washington Capitals» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли, сообщается на сайте столичной команды. Среди лауреатов – три российских игрока.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над «Вегасом» со счетом 4-1.

Церемония, на которой игрокам «Capitals» были вручены перстни, прошла в понедельник на общекомандной встрече. Получили награды и российские легионеры Вашингтона — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Отмечается, что каждое кольцо выполнено из 14-каратного белого и желтого золота и украшено бриллиантами, рубинами и синим сапфиром.

Ранее также сообщалось, что владелец команды Тед Леонсис подарит чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли пятистам сотрудникам клуба.

Новый сезон в НХЛ стартует уже в четверг 4 октября.