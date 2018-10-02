Хоккеисты клуба «Washington Capitals» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
Хоккеисты клуба «Washington Capitals» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли, сообщается на сайте столичной команды. Среди лауреатов – три российских игрока.
В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над «Вегасом» со счетом 4-1.
Церемония, на которой игрокам «Capitals» были вручены перстни, прошла в понедельник на общекомандной встрече. Получили награды и российские легионеры Вашингтона — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Отмечается, что каждое кольцо выполнено из 14-каратного белого и желтого золота и украшено бриллиантами, рубинами и синим сапфиром.
Ранее также сообщалось, что владелец команды Тед Леонсис подарит чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли пятистам сотрудникам клуба.
Новый сезон в НХЛ стартует уже в четверг 4 октября.
Комментарии4
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yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 16:12
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danko1 02 октября 2018 | 16:17
Пусть Путину кто-нибудь перстень подарит, чтобы ему в очередной раз не пришлось воровать его под телекамеры, а Пескову множество раз врать каждый раз новое, позоря Россию.
severnaj 02 октября 2018 | 16:23
Не показывайте Путину. Он ворует перстни.
seryj_wolk 02 октября 2018 | 16:36
severnaj: Думаю, что тырит он не только перстни, а все что плохо лежит. На перстне он просто прокололся.