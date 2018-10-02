Футболисты ЦСКА проведут сегодня матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов
Соперником армейцев будет один из сильнейших клубов Европы – мадридский «Реал». Игра состоится в Лужниках и начнется в 22 часа. Столичные власти предупреждают, что в районе стадиона вечером будет ограничено движение автомобилей. Зато после матча будет продлена работа Московского центрального кольца – до двух ночи.
Комментарии1
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yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 16:12
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