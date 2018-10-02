Главы Курганской и Липецкой областей объявили об отставке

Их увольнение стало очередным этапом смены губернаторов – на минувшей неделе об уходе объявили руководители еще трех регионов.

Первым о своей отставке сегодня объявил Алексей Кокорин, возглавлявший Курганскую область. На сайте областного правительства сообщается, что это решение губернатор принял в связи с переходом на новое место работы. В беседе с ТАСС Кокорин добавил, что собирается войти в совет директоров одной из госкорпораций. Его работа будет связана с промышленностью. Ранее о скорой отставке Кокорина писал РБК. Издание отмечало, что за четыре года его руководства регион так и остался депрессивным.

Почти сразу после его ухода стало известно и об увольнении главы Липецкой области Олега Королева. В заявлении губернатора на сайте обладминистрации говорится, что он попросил президента Владимира Путина перевести его на другую работу. Королев руководил регионом около 20 лет, и, по собственному признанию, решил «дать дорогу молодым». Ранее СМИ также называли его в числе губернаторов, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.

По данным «Коммерсанта», увольнение грозит также главам Волгоградской области и Забайкальского края.