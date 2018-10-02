Главы Курганской и Липецкой областей объявили об отставке
Их увольнение стало очередным этапом смены губернаторов – на минувшей неделе об уходе объявили руководители еще трех регионов.
Первым о своей отставке сегодня объявил Алексей Кокорин, возглавлявший Курганскую область. На сайте областного правительства сообщается, что это решение губернатор принял в связи с переходом на новое место работы. В беседе с ТАСС Кокорин добавил, что собирается войти в совет директоров одной из госкорпораций. Его работа будет связана с промышленностью. Ранее о скорой отставке Кокорина писал РБК. Издание отмечало, что за четыре года его руководства регион так и остался депрессивным.
Почти сразу после его ухода стало известно и об увольнении главы Липецкой области Олега Королева. В заявлении губернатора на сайте обладминистрации говорится, что он попросил президента Владимира Путина перевести его на другую работу. Королев руководил регионом около 20 лет, и, по собственному признанию, решил «дать дорогу молодым». Ранее СМИ также называли его в числе губернаторов, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.
По данным «Коммерсанта», увольнение грозит также главам Волгоградской области и Забайкальского края.
Комментарии8
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trans 02 октября 2018 | 16:11
Нагребли и можно в отставку. Путинская стабильность.
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danko1 02 октября 2018 | 16:12
Никогда в отставку с таких постов не уходят по собственному желанию. Только по желанию Путина.
Единственно кому было позволено уйти по собственному желанию- это Якунину, да еще ему Путин разрешил уехать с сыновьями и с награбленном из страны в благодарность за закрытое уголовное дело о хищении Путиным 200 млн. дол. из питерского бюджета.
hangman19 02 октября 2018 | 16:15
А почему Воронежский, 23 парашютный не объявил о своей отставке?
plank1957 02 октября 2018 | 16:17
Спасайся, кто может!
ugas 02 октября 2018 | 16:23
Эти с голоду не подохнут. Для воров и мошенников теплые местечки найдутся...
abuvgrobu 02 октября 2018 | 16:23
Единоросы побежали по щелям как крысы с тонущей посудины . наворовали , получили золотые парашюты и на Канары с яхтами . теперь очередь думы которая превратилась в болото . где не о народе думают , а о своем кармане
oneoretwo 02 октября 2018 | 16:27
...."дан приказ ему на запад..."
(я никогда не нарушал конституции страны. плешивыйвэвэ)