Генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

С соответствующим заявлением Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе, накануне встречи министров обороны стран — членов НАТО.

Ракетный договор между Россией и США находится под угрозой, опасается генсек НАТО. По словам Йонса Столтенберга, в альянсе — цитирую — «изучили разведданные США и очень обеспокоены» несоблюдением соглашения со стороны России. В частности, беспокойство Запада вызывает новая ракетная система 9M729, существование которой недавно признала Москва. Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете, и это может свидетельствовать о возможном нарушении договора, который ограничивает дальность ракет. Столтенберг подчеркнул, что России необходимо решать эти проблемы как можно скорее «серьезно и прозрачно».

Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение ДРСМД. В Вашингтоне настаивали на том, что Россия проводит испытания запрещенных договором ракет.