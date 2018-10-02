Генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
С соответствующим заявлением Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе, накануне встречи министров обороны стран — членов НАТО.
Ракетный договор между Россией и США находится под угрозой, опасается генсек НАТО. По словам Йонса Столтенберга, в альянсе — цитирую — «изучили разведданные США и очень обеспокоены» несоблюдением соглашения со стороны России. В частности, беспокойство Запада вызывает новая ракетная система 9M729, существование которой недавно признала Москва. Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете, и это может свидетельствовать о возможном нарушении договора, который ограничивает дальность ракет. Столтенберг подчеркнул, что России необходимо решать эти проблемы как можно скорее «серьезно и прозрачно».
Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение ДРСМД. В Вашингтоне настаивали на том, что Россия проводит испытания запрещенных договором ракет.
Комментарии23
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kottigr1 02 октября 2018 | 16:08
Любые договоренности с РФ не стоят даже той бумаги на которой они написаны..
detul 02 октября 2018 | 17:10
kottigr1: Мечты это все у Столтенберга. Видимо решил лизнуть США. Но ракета с дальностью полета 6000 км, под ограничения договора не попадает, и американцы это знают.
banyi4 02 октября 2018 | 16:10
Пущай лесом идут) Кто из договора ПРО вышел? Да и вообще, я насколько понял, всем на все договора накакать! Кто сильнее тот и прав) Или не так?
tag188 02 октября 2018 | 16:33
banyi4: Кто сильнее тот и прав) Или не так?
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Прекрасно, значит Россия здесь априори не права.
Тщедушной стране 1,5% мирового ВВП просто не под силу тягаться с НАТО, где состоят все самые сильные экономики мира.
alexsokoll 02 октября 2018 | 16:35
Начальник поезда «Ковель – Москва» во время движения состава вытолкала одного из пассажиров из вагона из-за того, что он не распечатал электронный билет.
Инцидент произошел 30 сентября. «Начальник поезда 078 ЛЦ сообщением Ковель – Москва, избивая, вытолкнула пассажира из поезда, который двигался.
tag188 02 октября 2018 | 16:39
alexsokoll: К чему здесь ЭТО??
Методички попутал, болезный?
compare 02 октября 2018 | 16:44
alexsokoll: ты точно долбанутый во все дыры! ......
sklar39 02 октября 2018 | 16:10
Какии ваши даказатильства?
glotov 02 октября 2018 | 16:10
Нужно напрячь память и вспомнить про свои противоракеты в Польше и Чехии . предупреждали же, что этот шаг не останется без ответа.
raffal 02 октября 2018 | 16:17
glotov: предупреждали же, что этот шаг не останется без ответа...
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Для эффективной "отвечалки" нужно иметь эффективную экономику и голову на плечах. Увы, в России нет ни того, ни другого. Зато, обилие понтов, мифов о "величии" и воспоминаний о подвигах предков.
ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:30
raffal: Ну если оно так, то почёму Пенис Столтабуретберг так визжит как будто его епут сразу трое?
raffal 02 октября 2018 | 16:56
ebyliberactov:
Не обращая внимания на жлобский приём глумливого искажения имён, отвечу. Там, где живёт и работает Mr. Столтенберг, цена человеческой жизни на много порядков выше, чем в той стране, где "бабы новых нарожают". Сотворить кучу глупостей могут и умеют. К сожалению, ничего, кроме этого. Так что, придётся повторить, уже специально для Вас:
...нужно иметь эффективную экономику и голову на плечах. Увы, в России нет ни того, ни другого. Зато, обилие понтов, мифов о "величии" и воспоминаний о подвигах предков.
hiryrg 02 октября 2018 | 16:17
Да и пусть, п... подумаешь какая-то там ликвидация ракет...У меня вот трагедия - банка трехлитровая с деньгами накопления пропала...
ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:34
hiryrg: Напиши письмецо Пенису Столтабуретбергу на оказание единовременной материальной помощи, он же обязан своих поддерживать финансово!
zik14 02 октября 2018 | 16:24
Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете
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Наверняка без полковника Чапыги не обошлось. Зажилил данные, как пить дать...
ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:26
Пенис Столтабуретберг знает что говорит! Подлые кремляди опоясали своими базами и ракетами всю Европу)))))
snikkersnepper 02 октября 2018 | 16:30
Просто очередное напоминание о том, в каком манямирке живут животные, вроде зиц-председателя Остолптенберга и насколько бессмысленно им вообще хоть что-либо объяснять.
"В частности, беспокойство Запада вызывает новая ракетная система 9M729, существование которой недавно признала Москва. Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете, и это может свидетельствовать о возможном нарушении договора, который ограничивает дальность ракет. Столтенберг подчеркнул, что России необходимо решать эти проблемы как можно скорее «серьезно и прозрачно»."
Зиц-председателю Остолоптенбергу и какому-то там "Западу" никто никаких данных не представлял, поскольку никакая ната стороной этого договора не является. Договор подписан исключительно США и СССР. В рамках договора предусмотрены процедуры по мониторингу его соблюдения. Если кому-то что-то не нравится - действуйте в рамках этих процедур, а не на выступлениях в Брюсселе.
Во-вторых, как уже было сказано, под договор попадают ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5000км. Попадает ли в этот диапазон 9M729 мы знаем только СО СЛОВ американцев. Никакие спутниковые снимки этой дальности не покажут. Посему замечательно выглядит пассаж олигофрена Остолоптенберга о ВОЗМОЖНОМ нарушении договора (хайли, мать его, лайкли, понимаешь). То есть он не знает, нарушен ли договор, но знает, кто в этом виноват.
Поэтому последний пассаж - очередное ниочем. У НАТО нет никаких проблем с РСМД, так как оно тут вообще не причем. У РФ нет никаких проблем с РСМД, потому что все характеристики ракет согласно договора переданы американцам. И что именно тогда должны "серьезно и прозрачно решать" сам Остолоптенберг не скажет даже под пытками. Поскольку оперирует не словами и понятиями, а лозунгами и заголовками, смысла которых тупо не понимает.
oneoretwo 02 октября 2018 | 16:31
...кинуть, предать, отжать, соврать, нарушить договор - это у плешивых как два пальца об асфальт...
zollendorf 02 октября 2018 | 16:34
Вот умора! Хвастовство обернулось оплеухой.
Ни фига на самом деле нету, а люлей за это заработал.
mosser 02 октября 2018 | 16:44
Свободу политзаключенным России!
eduard53 02 октября 2018 | 16:57
* * *
По методичкам устав дискутировать
И самопальной начинкой смердеть,
Стали портянки бордель имитировать,
Лишь бы отвадить нормальных людей.
polikarpich 02 октября 2018 | 17:08
eduard53: Почему имитировать? Он у них вполне себе настоящий, даже на все вкусы.
Вот имеется у них прекрасный специалист по однополой любви ebyliberactov. Сделает всё, исполнит любой каприз.