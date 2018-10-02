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16:03, 02 октября 2018

Генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

С соответствующим заявлением Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе, накануне встречи министров обороны стран — членов НАТО.

Ракетный договор между Россией и США находится под угрозой, опасается генсек НАТО. По словам Йонса Столтенберга, в альянсе  — цитирую — «изучили разведданные США и очень обеспокоены» несоблюдением соглашения со стороны России. В частности, беспокойство Запада вызывает новая ракетная система 9M729, существование которой недавно признала Москва. Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете, и это может свидетельствовать о  возможном нарушении договора, который ограничивает дальность ракет. Столтенберг подчеркнул, что России необходимо решать эти проблемы как можно скорее «серьезно и прозрачно».

Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение ДРСМД. В Вашингтоне настаивали на том, что Россия проводит испытания запрещенных договором ракет.

Комментарии

23

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yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 16:06

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kottigr1 02 октября 2018 | 16:08

Любые договоренности с РФ не стоят даже той бумаги на которой они написаны..

detul 02 октября 2018 | 17:10

kottigr1: Мечты это все у Столтенберга. Видимо решил лизнуть США. Но ракета с дальностью полета 6000 км, под ограничения договора не попадает, и американцы это знают.

banyi4 02 октября 2018 | 16:10

Пущай лесом идут) Кто из договора ПРО вышел? Да и вообще, я насколько понял, всем на все договора накакать! Кто сильнее тот и прав) Или не так?

tag188 02 октября 2018 | 16:33

banyi4: Кто сильнее тот и прав) Или не так?
===================
Прекрасно, значит Россия здесь априори не права.
Тщедушной стране 1,5% мирового ВВП просто не под силу тягаться с НАТО, где состоят все самые сильные экономики мира.

alexsokoll 02 октября 2018 | 16:35

Начальник поезда «Ковель – Москва» во время движения состава вытолкала одного из пассажиров из вагона из-за того, что он не распечатал электронный билет.

Инцидент произошел 30 сентября. «Начальник поезда 078 ЛЦ сообщением Ковель – Москва, избивая, вытолкнула пассажира из поезда, который двигался.

tag188 02 октября 2018 | 16:39

alexsokoll: К чему здесь ЭТО??
Методички попутал, болезный?

compare 02 октября 2018 | 16:44

alexsokoll: ты точно долбанутый во все дыры! ......

sklar39 02 октября 2018 | 16:10

Какии ваши даказатильства?

glotov 02 октября 2018 | 16:10

Нужно напрячь память и вспомнить про свои противоракеты в Польше и Чехии . предупреждали же, что этот шаг не останется без ответа.

raffal 02 октября 2018 | 16:17

glotov: предупреждали же, что этот шаг не останется без ответа...
___________________
Для эффективной "отвечалки" нужно иметь эффективную экономику и голову на плечах. Увы, в России нет ни того, ни другого. Зато, обилие понтов, мифов о "величии" и воспоминаний о подвигах предков.

ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:30

raffal: Ну если оно так, то почёму Пенис Столтабуретберг так визжит как будто его епут сразу трое?

(комментарий скрыт)

raffal 02 октября 2018 | 16:56

ebyliberactov:
Не обращая внимания на жлобский приём глумливого искажения имён, отвечу. Там, где живёт и работает Mr. Столтенберг, цена человеческой жизни на много порядков выше, чем в той стране, где "бабы новых нарожают". Сотворить кучу глупостей могут и умеют. К сожалению, ничего, кроме этого. Так что, придётся повторить, уже специально для Вас:
...нужно иметь эффективную экономику и голову на плечах. Увы, в России нет ни того, ни другого. Зато, обилие понтов, мифов о "величии" и воспоминаний о подвигах предков.

hiryrg 02 октября 2018 | 16:17

Да и пусть, п... подумаешь какая-то там ликвидация ракет...У меня вот трагедия - банка трехлитровая с деньгами накопления пропала...

ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:34

hiryrg: Напиши письмецо Пенису Столтабуретбергу на оказание единовременной материальной помощи, он же обязан своих поддерживать финансово!

zik14 02 октября 2018 | 16:24

Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете
_________________________________
Наверняка без полковника Чапыги не обошлось. Зажилил данные, как пить дать...

ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:26

Пенис Столтабуретберг знает что говорит! Подлые кремляди опоясали своими базами и ракетами всю Европу)))))

snikkersnepper 02 октября 2018 | 16:30

Просто очередное напоминание о том, в каком манямирке живут животные, вроде зиц-председателя Остолптенберга и насколько бессмысленно им вообще хоть что-либо объяснять.

"В частности, беспокойство Запада вызывает новая ракетная система 9M729, существование которой недавно признала Москва. Столтенберг подчеркнул, что Россия не предоставила достоверных данных по этой ракете, и это может свидетельствовать о возможном нарушении договора, который ограничивает дальность ракет. Столтенберг подчеркнул, что России необходимо решать эти проблемы как можно скорее «серьезно и прозрачно»."

Зиц-председателю Остолоптенбергу и какому-то там "Западу" никто никаких данных не представлял, поскольку никакая ната стороной этого договора не является. Договор подписан исключительно США и СССР. В рамках договора предусмотрены процедуры по мониторингу его соблюдения. Если кому-то что-то не нравится - действуйте в рамках этих процедур, а не на выступлениях в Брюсселе.

Во-вторых, как уже было сказано, под договор попадают ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5000км. Попадает ли в этот диапазон 9M729 мы знаем только СО СЛОВ американцев. Никакие спутниковые снимки этой дальности не покажут. Посему замечательно выглядит пассаж олигофрена Остолоптенберга о ВОЗМОЖНОМ нарушении договора (хайли, мать его, лайкли, понимаешь). То есть он не знает, нарушен ли договор, но знает, кто в этом виноват.

Поэтому последний пассаж - очередное ниочем. У НАТО нет никаких проблем с РСМД, так как оно тут вообще не причем. У РФ нет никаких проблем с РСМД, потому что все характеристики ракет согласно договора переданы американцам. И что именно тогда должны "серьезно и прозрачно решать" сам Остолоптенберг не скажет даже под пытками. Поскольку оперирует не словами и понятиями, а лозунгами и заголовками, смысла которых тупо не понимает.

oneoretwo 02 октября 2018 | 16:31

...кинуть, предать, отжать, соврать, нарушить договор - это у плешивых как два пальца об асфальт...

zollendorf 02 октября 2018 | 16:34

Вот умора! Хвастовство обернулось оплеухой.
Ни фига на самом деле нету, а люлей за это заработал.

mosser 02 октября 2018 | 16:44

Свободу политзаключенным России!

eduard53 02 октября 2018 | 16:57

* * *
По методичкам устав дискутировать
И самопальной начинкой смердеть,
Стали портянки бордель имитировать,
Лишь бы отвадить нормальных людей.

polikarpich 02 октября 2018 | 17:08

eduard53: Почему имитировать? Он у них вполне себе настоящий, даже на все вкусы.
Вот имеется у них прекрасный специалист по однополой любви ebyliberactov. Сделает всё, исполнит любой каприз.

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