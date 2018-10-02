Южная Корея разрешило задержанному российскому судну покинуть порт

В США считают, что компания-владелец судна поставляет топливо в КНДР.

О снятии запрета на выход из порта Пусан сообщил российский консул Роман Быков. Корейские власти прислали письменное уведомление, однако причины задержания так и не объяснили. Несмотря на решение Сеула, экипаж «Севастополя» не планирует выходить в море, пока не завершится ремонт.

Теплоход принадлежит базирующейся во Владивостоке компании «Гудзон», оказавшейся под американскими санкциями. Ее подозревают в поставках топлива для Северной Кореи. Капитан корабля заявил, что «Севастополь» никогда не посещал КНДР и не участвовал в незаконной деятельности.

Судовладелец увидел в задержании судна политические мотивы. За сутки до этого 28 сентября Россия на заседании Совета безопасности ООН призывала к смягчению санкционного режима против Пхеньяна. Убытки в связи с инцидентом якобы насчитывают миллионы долларов, передает «Интерфакс».

Для прояснения обстоятельств задержания в МИД России был вызван посол Южной Кореи.