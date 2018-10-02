Южная Корея разрешило задержанному российскому судну покинуть порт
В США считают, что компания-владелец судна поставляет топливо в КНДР.
О снятии запрета на выход из порта Пусан сообщил российский консул Роман Быков. Корейские власти прислали письменное уведомление, однако причины задержания так и не объяснили. Несмотря на решение Сеула, экипаж «Севастополя» не планирует выходить в море, пока не завершится ремонт.
Теплоход принадлежит базирующейся во Владивостоке компании «Гудзон», оказавшейся под американскими санкциями. Ее подозревают в поставках топлива для Северной Кореи. Капитан корабля заявил, что «Севастополь» никогда не посещал КНДР и не участвовал в незаконной деятельности.
Судовладелец увидел в задержании судна политические мотивы. За сутки до этого 28 сентября Россия на заседании Совета безопасности ООН призывала к смягчению санкционного режима против Пхеньяна. Убытки в связи с инцидентом якобы насчитывают миллионы долларов, передает «Интерфакс».
Для прояснения обстоятельств задержания в МИД России был вызван посол Южной Кореи.
Комментарии4
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starushko_ 02 октября 2018 | 16:14
Придётся в КНДР трубопровод прокладывать. "Восточный поток в никуда".
glotov 02 октября 2018 | 16:13
Я знал, что оно разрешит.
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 16:20
Верные союзники Северной Кореи, а именно:
Россия,
Венесуэла,
Иран,
Сирия,
Центрально-Африканская республика,
а также гвардейские батальоны ХАМАЗа и Хэсболлы
не дадут в обиду своего верного Друга и Партнёра!