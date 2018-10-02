Пассажирский паром загорелся сегодня в Балтийском море

По предварительным данным, в районе машинного отделения произошел взрыв. Подробности пока неизвестны. На борту находится более 330 человек. Все они, как передает агентство РИА, находятся в безопасном месте под контролем экипажа. Паники нет. Сам корабль находится не на ходу – он лежит в дрейфе.

Про судно известно, что оно шло под литовским флагом и принадлежит датской компании.