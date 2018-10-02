Пассажирский паром загорелся сегодня в Балтийском море
По предварительным данным, в районе машинного отделения произошел взрыв. Подробности пока неизвестны. На борту находится более 330 человек. Все они, как передает агентство РИА, находятся в безопасном месте под контролем экипажа. Паники нет. Сам корабль находится не на ходу – он лежит в дрейфе.
Про судно известно, что оно шло под литовским флагом и принадлежит датской компании.
Комментарии5
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yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 16:07
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s_a_n_d_r_a 02 октября 2018 | 16:11
Много неточностей.
1. Взрыва не было.
2.Открытого возгорания не было. Только задымление в машинном отделении парома.
3. Никто не пострадал.
3. Паром ожидает буксира.
zemljanka 02 октября 2018 | 16:26
s_a_n_d_r_a: Спасибо.
ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:23
Перед взрывом на пароме видели Петрова с Бошировым (простите - с Чепигой), которые после взрыва как испарились, но они в одном просчитались - за паромом наблюдал журналист ЦУР Канев!
abuvgrobu 02 октября 2018 | 16:28
Лабусы теряют остатки советского "окупационного" наследия. Скоро будете голожопыми, в том виде в котором вас Союз приянл и обогрел!. Паромы, это сложные машинки, их содержать нужно, они на русофобии не плавают))