Народный артист России Роман Карцев скончался на 80-м году жизни
«Роман Карцев был великим комическим актером», — отметил в интервью «Эху Москвы» писатель Виктор Шендерович.
Скончавшийся актер Роман Карцев был «гениальным комическим артистом с человеческим и профессиональным достоинством». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писатель Виктор Шендерович.
«Его техника была блистательная: владение профессией, скорость, точность работы. Он бы прирожденный комический артист», — сказал В.Шендерович.
Как ожидается, Роман Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище, но окончательно этот вопрос пока не решен.
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