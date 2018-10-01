Народный артист России Роман Карцев скончался на 80-м году жизни

«Роман Карцев был великим комическим актером», — отметил в интервью «Эху Москвы» писатель Виктор Шендерович.

Скончавшийся актер Роман Карцев был «гениальным комическим артистом с человеческим и профессиональным достоинством». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писатель Виктор Шендерович.

«Его техника была блистательная: владение профессией, скорость, точность работы. Он бы прирожденный комический артист», — сказал В.Шендерович.

Как ожидается, Роман Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище, но окончательно этот вопрос пока не решен.