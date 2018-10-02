Фигурант дела «Седьмой Студии» Малобродский рассказал о желании вернуться к работе

Фигурант дела «Седьмой Студии», бывший гендиректор «Гоголь-центра», театральный продюсер Алексей Малобродский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о желании вернуться к работе.

При этом он отметил, что занимаясь продюсерской деятельностью, нельзя оставаться полностью свободным от влияния государства.

«В наших условиях нельзя заниматься этой деятельностью (даже не будучи в системе государственных бюджетных учреждений культуры) и быть полностью независимым от государства. Это иллюзия», — сказал А.Малобродский.

А.Малобродский как и другие фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа».