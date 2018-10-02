Фигурант дела «Седьмой Студии» Малобродский рассказал о желании вернуться к работе
Фигурант дела «Седьмой Студии», бывший гендиректор «Гоголь-центра», театральный продюсер Алексей Малобродский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о желании вернуться к работе.
При этом он отметил, что занимаясь продюсерской деятельностью, нельзя оставаться полностью свободным от влияния государства.
«В наших условиях нельзя заниматься этой деятельностью (даже не будучи в системе государственных бюджетных учреждений культуры) и быть полностью независимым от государства. Это иллюзия», — сказал А.Малобродский.
А.Малобродский как и другие фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа».
Комментарии8
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sandro_007 02 октября 2018 | 16:00
Не грозит ли возвращение к "работе" малобродских новыми хищениями?
motooppic 02 октября 2018 | 15:47
у вора руки чешутся. Видать, не все из театра украл, гад....
trans 02 октября 2018 | 15:48
Путин упорно не хочет замечать даже что у него пол носом творится. К примеру, Песков со своей женой Навкой только так гребут бабло. Например, Минобразования в этом году закупило 6851 билет на ледовое шоу Навки , потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится. Вот такие вот коррупционные схемы использует Песков, и наверняка не только эти.
Но что-то Путин не разбежался хотя бы снять его с должности.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 15:50
"Люди искусства" считают что они неподсудны, берут деньги у государства на театральную деятельность, а кладут себе в карман. Да еще и "творят" против государства, поливают родину грязью. Пиявки
cromwel 02 октября 2018 | 15:51
На зоне пусть отработает.
vitalit 02 октября 2018 | 15:51
"в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы" - и где оно?
почему вообще в новости нет прямой на него ссылки?
ebyliberactov 02 октября 2018 | 16:05
А что пускай приходит, нам поломойки с говночистами нужны!