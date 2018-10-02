Большинство россиян (66%), хранят свои сбережения в отечественной валюте
Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ. Доллары или евро есть только у 8% жителей страны. Примерно каждый третий сообщил социологам, что сбережений у них нет совсем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии15
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yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 15:36
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starushko_ 02 октября 2018 | 15:55
Ну-ну. Большинству россиян хранить нечего.
vezdehod 02 октября 2018 | 16:04
А у кого нет этих сбережений?
tv_victim 02 октября 2018 | 15:38
А что, при опросе россиянин должен громко и четко, прямо голосом правофлангового докладывать по телефону незнакомым людям где, сколько и в чем он хранит сбережения, я правильно понял? Грош цена этому опросу! И вообще, кем нужно быть, чтобы хранить сбережения в резаной бумаге, которая в любой момент может кратно обесцениться буквально за одну ночь? Бабочкой-однодневкой, которая не помнит прошлые грабежи со стороны горячо любимого государства?
ematveev 02 октября 2018 | 15:43
tv_victim:
Уф, а я уж хотел написать, что все это ложь, поскольку любой брат-либераст знает, что никаких сбережений ни у кого в России нет и россияне едят ежей и лебеду.
Но вы на страже, вы меня опередили и даже не совсем избитые аргументы нашли.
Вот что значит опыт.
kottigr1 02 октября 2018 | 15:43
tv_victim: Просто 66% россиян имеют настолько небольшие сбережения, что в случае чего могут их отоварить в ближайшем продуктовом супермаркете..
fig_vvam 02 октября 2018 | 15:46
tv_victim: Скорее всего так и есть.
Россияне в большинстве практически нищие и средний размер вкладов россиян составляет около 150 тыс. рублей.
так что менять такие ничтожные суммы на доллары нет смысла.
goshan31 02 октября 2018 | 15:50
tv_victim: пожалуй лучше и не скажешь!..
nikolaitschi 02 октября 2018 | 16:08
tv_victim: Особенно смешно, когда спрашивают о любви к Путину
vilingrad 02 октября 2018 | 15:43
у руссоваты нет инстинкта самосохранения?
avp235 02 октября 2018 | 15:50
vilingrad:
"Такому обществу ничего другого не остается, как дать подписку, что члены его все до единого, от мала до велика, во всякое время помирать согласны..."
/М.Е.Салтыков-Щедрин/
bergmann 02 октября 2018 | 15:48
Большинству россиян просто нeчeго хранить.
vitfom 02 октября 2018 | 15:56
А в чем еще хранить жалкие копейки? Вот у 8% богатеев сомнений в этом нет - $.
hiryrg 02 октября 2018 | 16:02
Ахахаха! А потом, при очередном дефолте побегут к банкоматам и в обменники...История ничему не научила...
tag188 02 октября 2018 | 16:05
Я знаю людей, которые кредиты берут, чтобы детей в школу отправить. Вы им задайте вопрос: "В какой валюте вы храните свои сбережения?"
Услышите много интересного.