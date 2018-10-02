Новая система энерготарифов в России может быть запущена летом следующего года
Вице-премьер Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас. Сегодня стало известно, что власти намерены ввести так называемые социальные нормы энергопотребления. После превышения лимита потребителям придется платить по повышенному тарифу.
Комментарии17
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avp235 02 октября 2018 | 15:34
Если жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас, то в чем смысл???
yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 15:37
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not_to_not 02 октября 2018 | 16:01
У Пу последний срок, дальше ничего не светит, теперь можно над народом вслать поиздеваться - повысить где только можно, прижать как только можно, главное - олигархов не тронуть, ему ж ещё после президенства как-то существовать надо.
not_to_not 02 октября 2018 | 16:05
Теперь зимой в морозы семья с детьми будет выбирать, на что тратить деньги - то ли включать обогреватель, то ли детей кормить.
vinokur 02 октября 2018 | 17:08
not_to_not: У Пу последний срок, дальше ничего не светит,\\\\\\\\\\\\ Кому?
sklar39 02 октября 2018 | 15:46
avp235: Биткойны ковать станет дороже.
sparky 02 октября 2018 | 15:47
avp235: то в чем смысл???
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А чтоб меньше ели. А то навключают плиток, наготовят жратвы, а потом после еды их спать тянет.
А начнут электричество экономить, меньше есть и будут скакать бодрячками на благо родины.
Великий патриотический замысел.
tv_victim 02 октября 2018 | 15:35
«Государство расположилось в России, как оккупационная армия»..
А.И. Герцен. Русский мыслитель.
kottigr1 02 октября 2018 | 15:35
Пора россиян приучать к скрепной лучине и валежнику.. Блага цивилизации их лишь портят.
democ 02 октября 2018 | 15:39
"Свежо предание, да верится с трудом"...
ansata 02 октября 2018 | 15:51
"Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас"
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А зачем она тогда нужна?
abuvgrobu 02 октября 2018 | 15:52
Цинизм просто зашкаливает, сравнивают с прогрессивным налогообложением которое кстати сами и отказались принять, т.е. бедность во всей красе если ты беден сиди с лучиной , следующий этап рывка с колен это введение талонов на обувь и одежду юю
tag188 02 октября 2018 | 15:55
Вице-премьер Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас.
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После введения социальной нормы на электроэнергию в Красноярском крае, у меня и у всех знакомых расходы на электроэнергию ВОЗРОСЛИ. И это при том, что само потребление электроэнергии немного снизилось.
not_to_not 02 октября 2018 | 15:56
Оккупанты!
vla7815 02 октября 2018 | 15:56
Вова доруководился Россией, блин, фактически до карточек за электроэнергию. Поднял с колен, блин !!!!!
tag188 02 октября 2018 | 16:00
Да, кстати, при обосновании социальной нормы электроэнергии, у чиновников принято кивать на нормы потребления хрущевских времен. Когда в квартирах из электроприборов были лампочки да холодильник.
Но при этом при обосновании нового пенсионного возраста, на те же хрущевские времена кивать у них не принято.
hiryrg 02 октября 2018 | 16:05
Очередной грабеж? У меня старый счетчик - ни за что менять на новый не буду!