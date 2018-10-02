Z Архив новостей новости
5 17 6 9730
15:32, 02 октября 2018

Новая система энерготарифов в России может быть запущена летом следующего года

Вице-премьер Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас. Сегодня стало известно, что власти намерены ввести так называемые социальные нормы энергопотребления. После превышения лимита потребителям придется платить по повышенному тарифу.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

avp235 02 октября 2018 | 15:34

Если жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас, то в чем смысл???

yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 15:37

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

not_to_not 02 октября 2018 | 16:01

У Пу последний срок, дальше ничего не светит, теперь можно над народом вслать поиздеваться - повысить где только можно, прижать как только можно, главное - олигархов не тронуть, ему ж ещё после президенства как-то существовать надо.

not_to_not 02 октября 2018 | 16:05

Теперь зимой в морозы семья с детьми будет выбирать, на что тратить деньги - то ли включать обогреватель, то ли детей кормить.

vinokur 02 октября 2018 | 17:08

not_to_not: У Пу последний срок, дальше ничего не светит,\\\\\\\\\\\\ Кому?

sklar39 02 октября 2018 | 15:46

avp235: Биткойны ковать станет дороже.

sparky 02 октября 2018 | 15:47

avp235: то в чем смысл???
===============================
А чтоб меньше ели. А то навключают плиток, наготовят жратвы, а потом после еды их спать тянет.
А начнут электричество экономить, меньше есть и будут скакать бодрячками на благо родины.
Великий патриотический замысел.

tv_victim 02 октября 2018 | 15:35

«Государство расположилось в России, как оккупационная армия»..

А.И. Герцен. Русский мыслитель.

kottigr1 02 октября 2018 | 15:35

Пора россиян приучать к скрепной лучине и валежнику.. Блага цивилизации их лишь портят.

democ 02 октября 2018 | 15:39

"Свежо предание, да верится с трудом"...

ansata 02 октября 2018 | 15:51

"Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас"
+++++++++++++++++++++++
А зачем она тогда нужна?

abuvgrobu 02 октября 2018 | 15:52

Цинизм просто зашкаливает, сравнивают с прогрессивным налогообложением которое кстати сами и отказались принять, т.е. бедность во всей красе если ты беден сиди с лучиной , следующий этап рывка с колен это введение талонов на обувь и одежду юю

tag188 02 октября 2018 | 15:55

Вице-премьер Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас.
======================
После введения социальной нормы на электроэнергию в Красноярском крае, у меня и у всех знакомых расходы на электроэнергию ВОЗРОСЛИ. И это при том, что само потребление электроэнергии немного снизилось.

not_to_not 02 октября 2018 | 15:56

Оккупанты!

vla7815 02 октября 2018 | 15:56

Вова доруководился Россией, блин, фактически до карточек за электроэнергию. Поднял с колен, блин !!!!!

tag188 02 октября 2018 | 16:00

Да, кстати, при обосновании социальной нормы электроэнергии, у чиновников принято кивать на нормы потребления хрущевских времен. Когда в квартирах из электроприборов были лампочки да холодильник.
Но при этом при обосновании нового пенсионного возраста, на те же хрущевские времена кивать у них не принято.

hiryrg 02 октября 2018 | 16:05

Очередной грабеж? У меня старый счетчик - ни за что менять на новый не буду!

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 298 6 31547 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 99 6 12780 28.09
Новости

Правительство разрабатывает социальную норму энергопотребления для населения Идею, предложенную Минэнерго и Минэкономики, уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак

5 41 6 6004
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 162 6 24908 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Новости

Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву

5 70 6 11116
Новости

В правительстве и антимонопольной службе одобрили идею ввести социальные нормы энергопотребления Таким образом, россиянам скоро придётся платить больше за перерасход энергии

5 35 6 5529
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 57498 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 41 6 8294 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 98 6 17075 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10989 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Новости

Скрипаль передавал Великобритании компромат на высокопоставленных лиц в российской разведке и приближенных Путина Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу журналиста BBC Марка Урбана о Скрипале

5 47 6 8793
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 38 6 7225 28.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 67 6 13532 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11210 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Владимир Сорокин: В России палач и жертва превратились в кентавра, их трудно разделить Владимир Сорокин: В России палач и жертва превратились в кентавра, их трудно разделить Я вырос в тоталитарном государстве, где жестокостью было пропитано все…

5 97 6 20012 07:55
8читать ;смотреть
Kтворчество, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 38 6 7867 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Корабль «Союз» был поврежден преднамеренно, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин В эфире Первого канала он сообщил, что для установления виновных члены экипажа МКС выйдут в открытый космос…

5 12 6 21978
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 139706 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 99 6 12780 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 809 6 307016 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 118 6 133969 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7310314
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3682241

Сегодня в эфире