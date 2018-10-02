Новая система энерготарифов в России может быть запущена летом следующего года

Вице-премьер Дмитрий Козак уверяет, что жителям страны не придется платить за ЖКХ больше, чем сейчас. Сегодня стало известно, что власти намерены ввести так называемые социальные нормы энергопотребления. После превышения лимита потребителям придется платить по повышенному тарифу.