Родственники покойного: Трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, следует вернуть под стражу

Трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, следует вернуть под стражу. На этом настаивают родственники покойного Михаила Хачатуряна. Их жалоба поступила в Мосгорсуд. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Между тем, адвокаты сестер напротив, призывают смягчить режим их домашнего ареста. В частности, они хотят, чтобы девушкам разрешили общаться с прессой.