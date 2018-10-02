Родственники покойного: Трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, следует вернуть под стражу
Трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, следует вернуть под стражу. На этом настаивают родственники покойного Михаила Хачатуряна. Их жалоба поступила в Мосгорсуд. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Между тем, адвокаты сестер напротив, призывают смягчить режим их домашнего ареста. В частности, они хотят, чтобы девушкам разрешили общаться с прессой.
Комментарии5
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avp235 02 октября 2018 | 15:36
Так у него (покойного) и родственники такие же? Начали опасаться сестер?
yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 15:37
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kakslon 02 октября 2018 | 15:44
"жизнь прекрасна"-убей отца и будет тебе "счастье",блин офигели в корень!
vinnidi 02 октября 2018 | 16:14
kakslon: Вы хоть в курсе,кем был их батя???
kakslon 02 октября 2018 | 16:40
vinnidi: Не важно,они Убийцы!