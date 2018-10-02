Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по так называемому «Театральному делу»

Материалы по хищениям в Седьмой студии направлены в суд.

По этому делу проходят режиссер Кирилл Серебренников и еще несколько человек, в том числе, продюсер Алексей Малобродский. Сегодня он рассказал, выступая в прямом эфире «Эха Москвы», что не мог себе представить, что в рамках расследования его объявят подозреваемым.

«Театральное дело» будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Когда начнется процесс, пока не сообщается.