Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по так называемому «Театральному делу»
Материалы по хищениям в Седьмой студии направлены в суд.
По этому делу проходят режиссер Кирилл Серебренников и еще несколько человек, в том числе, продюсер Алексей Малобродский. Сегодня он рассказал, выступая в прямом эфире «Эха Москвы», что не мог себе представить, что в рамках расследования его объявят подозреваемым.
«Театральное дело» будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Когда начнется процесс, пока не сообщается.
Комментарии6
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yulya_tsikina21 02 октября 2018 | 15:37
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banderobab 02 октября 2018 | 15:44
Седьмая студия со своими "режиссерами" в настоящее время - читай Прачечная по отмыву бюджетных средств, наших с вами налогов.
shplint_05 02 октября 2018 | 15:44
Во времена Сталина этим евреям впаяли бы по червонцу. Сейчас времена другие, и вся четвёрка отделается только мокрыми штанами.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 15:58
Сейчас дадут 2 года, и тут же отпустят ибо фигуранты уже их под домашним арестом отсидели. Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников - ни одного русского, эти гешефтмахеры во все сферы проникли. а попробуй тронь,тут же их собратья об антисемитизме волну поднимают. У нас всегда так, в России живут хуже всех именно русские, остальные живут за их счет.
ac_dc 02 октября 2018 | 16:31
abuvgrobu: в России живут хуже всех именно русские
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Тижало это оспорить
Хотя вряд ли это следствие исходит из тех причин, на которые вы намекаете.
Вряд ли полуголые дяденьки на подмостках "Гогольцентра"как-то повлияли на увеличение пахоты на гос-во на цельную пятилетку.
И не Софа Апфельбаум и не Шендерович вновь подкинули идейку об социальном минимуме расходуемой электроэнергии.
В карманы населения все более настырно лезет государство, а не мифический Сема Кац, на которого безопасно можно казать пальцом.
Вы б глазенки то протерли, да осмотрелись округ - отчего при нынешнем нефтяном удовольствии властям всеравно не хватает на ихние расходы?
Я б например, сейчас привел кучу объяснений нынешнему непотребству, но они все равно будут уделаны нестареющим "аргументом" - Жиды!!!!!.
Божия роса - чего тут скажешь...
oneoretwo 02 октября 2018 | 16:40
...время идет своим чередом, бастарды плешивых и проч холуйчки подрастают - нужно чистить место, пригодится...