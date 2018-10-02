Пассажирское судно, горящее в Балтийском море, потеряло ход и легло в дрейф

Об этом сообщают российские спасатели. На борту корабля под флагом Литвы находятся 335 человек. Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, пожар по неизвестным пока причинам возник в машинном отделении. К судну направляются другие корабли, которые находятся неподалеку. Пожар на пассажирском судне в Балтийском море локализован.