Пассажирское судно, горящее в Балтийском море, потеряло ход и легло в дрейф
Об этом сообщают российские спасатели. На борту корабля под флагом Литвы находятся 335 человек. Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, пожар по неизвестным пока причинам возник в машинном отделении. К судну направляются другие корабли, которые находятся неподалеку. Пожар на пассажирском судне в Балтийском море локализован.
Комментарии11
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alladinov_03 02 октября 2018 | 15:45
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Г-н (на сей раз именно господин, а не то, что все совершенно справедливо подумали) В.Рувинский! Забаньте, пожалуйста, ибонатовца Тременса-Делириума со всеми его клонами, включая типа Юлю Ссыкину. Этот флудящий чухонец уже реально достал своими неприличными предложениями. Словно ему, ненасытному, мало, как его имеют во все дыхательные и пихательные пути натовские оккупанты в буржуазной Эстонии. Доколе!
anemon 02 октября 2018 | 15:57
yulya_tsikina21: Блин, да уберите вы с сайта эту б...ь!
andreyoo 02 октября 2018 | 16:02
anemon: Горячо поддерживаю сей призыв! Редакция что-то на сей раз перебарщивает в приработках. Они такой вид бизнеса периодически практикуют. Но кажется никогда так долго не залипало.
oleg_kievlyanin 02 октября 2018 | 16:35
anemon: //yulya_tsikina21: Блин, да уберите вы с сайта эту б...ь!//
Уж лучше Патрик!
motooppic 02 октября 2018 | 15:41
нам на это демократически наср*ть и оппозиционно растереть!
russky77 02 октября 2018 | 15:42
Всего-то? А я грешным делом подумал, что "Произошла авария новейшей российской атомной субмарины К-561 «Казань» http://news-important.ru/proizoshla-avariya-novejshej-rossijskoj-atomnoj-submariny-k-561-kazan/?_utl_t=fb
ematveev 02 октября 2018 | 16:11
russky77:
Это ж на сколько нужно быть тупым, чтобы августовский снимок вывода лодки буксирами для транспортировки ее в Северодвинск выдать за снимок, сделанный "на днях".
Ах, да, там же дату обрезали...
Скудоумным хомячкам вполне съедобно.
vilingrad 02 октября 2018 | 15:50
Редкий случай- флаг не российский. Не знаешь, что и подумать:)
gluhoy2250 02 октября 2018 | 16:42
vilingrad: Не знаешь, что и подумать:)
А разве тараканы в вышиванках, которые бегают у тебя в башке, тебе не подсказали? Это же Петро Боширов после похищения Януковича и возвращаясь из Скрипалева, подпалили, между делом!
parasuk_ 02 октября 2018 | 16:00
Сейчас литовские потаскушки очухаются и начнут обвинять во всем северный поток 2 и спецназ гру