Скончавшийся актер Роман Карцев был «гениальным комическим артистом» – писатель Шендерович

Скончавшийся актер Роман Карцев был «гениальным комическим артистом с человеческим и профессиональным достоинством». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писатель Виктор Шендерович.

«Его техника была блистательная: владение профессией, скорость, точность работы. Он бы прирожденный комический артист», — сказал В.Шендерович.

В Москве на 79-м году жизни скончался советский и российский артист Роман Карцев.