Скончавшийся актер Роман Карцев был великим и потрясающим артистом – народная артистка Новикова

Скончавшийся актер Роман Карцев был великим и потрясающим артистом. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народная артистка России Клара Новикова.

По ее словам, он был узнаваем не только в кино, но и театре, где блестяще играл Антона Чехова и Даниила Хармса.

В Москве на 79-м году жизни скончался советский и российский артист Роман Карцев.