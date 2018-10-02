У входа в посольство Франции в Москве открыли книгу соболезнований в связи со смертью Шарля Азнавура

Знаменитый певец умер накануне на 95-ом году жизни. К посольству несут цветы москвичи.

Стойка с массивной черной книгой, в которой каждый может оставить свои соболезнования, сегодня была установлена в нескольких метрах от проходной посольства Франции. Чуть позади, на выступе стены дипломатического учреждения, лежат несколько букетов цветов, а также установлен портрет Шарля Азнавура.

В книге – несколько записей на французском и русском языках. Знаменитого шансонье благодарят за творчество и за дружбу с Россией. Разделяет соболезнования и прохожая по имени Наталья

Азнавура действительно многое связывало с Советским Союзом и Арменией, откуда родом были его предки. На постсоветском пространстве певец известен не только благодаря своему творчеству, уверен еще один наш собеседник по имени Равиль.

Шарль Азнавур считается одним из главных французских исполнителей прошлого века. Его пластинки разошлись общим тиражом больше 180 миллионов экземпляров.

Последний раз Азнавур приезжал в Россию в апреле этого года, но выступление пришлось отменить из-за возникших у певца проблем со здоровьем.