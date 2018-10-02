Сразу два губернатора в последние часы объявили о досрочных отставках
Это Олег Королев из Липецкой области и Алексей Кокорин из Курганской. В кратких официальных сообщениях о причинах ухода не говорится, лишь указывается, что оба чиновника хотят заниматься новой работой.
Недавно в прессе появлялись утечки о предстоящих отставках обоих губернаторов. При этом отмечалось, что их регионы считаются неблагополучными и отстающими на фоне других.
Комментарии2
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ankir 02 октября 2018 | 15:11
им объявили о повышении??
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 15:14
Поверить о добровольной отставке обоих могут только сдвинувшиеся по фазе бедолаги.