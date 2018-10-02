Сразу два губернатора в последние часы объявили о досрочных отставках

Это Олег Королев из Липецкой области и Алексей Кокорин из Курганской. В кратких официальных сообщениях о причинах ухода не говорится, лишь указывается, что оба чиновника хотят заниматься новой работой.

Недавно в прессе появлялись утечки о предстоящих отставках обоих губернаторов. При этом отмечалось, что их регионы считаются неблагополучными и отстающими на фоне других.