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15:00, 02 октября 2018

Роман Карцев скончался сегодня. Народному артисту России было 79 лет

Близкие рассказали, что в последнее время он серьезно болел, перенес инсульт. Были проблемы и с сердцем.

Народная артистка Клара Новикова сегодня сказала Эху Москвы, что с уходом Романа Карцева она потеряла часть самой себя.
Роман Карцев, по данным агентства Интерфакс, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Там находится могила его многолетнего партнера по сцене Виктора Ильченко. Дата траурной церемонии пока не назначена.

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