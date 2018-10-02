Отказ регистрировать партию Алексея Навального был законным

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы поддержал позицию Министерства юстиции. Оппозиционный политик и его сторонники уже несколько раз пытались создать свою политическую партию (сейчас она называется «Россия будущего»), но власти всякий раз не давали это сделать.