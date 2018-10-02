Отказ регистрировать партию Алексея Навального был законным
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы поддержал позицию Министерства юстиции. Оппозиционный политик и его сторонники уже несколько раз пытались создать свою политическую партию (сейчас она называется «Россия будущего»), но власти всякий раз не давали это сделать.
Комментарии9
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aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 15:06
В России незаконно создавать партию против жулья и ворья, это любой воровской судья знает, в замоскворецкий суд не ходи.
starushko_ 02 октября 2018 | 15:08
Воля царя всегда законна )
banderobab 02 октября 2018 | 15:12
Первая хорошая новость за сегодняшний день.
danko1 02 октября 2018 | 15:14
starushko_: Многократные отказы регистрировать партию Навального, включая регистрацию фейковых партий под аналогичными названиями, свидетельство слабости режима и трусости Путина.
banderobab 02 октября 2018 | 15:18
danko1: ПУК #####
kara 02 октября 2018 | 15:08
зачем нам Россия будущего, если нам в России прошлого не плохо?
tv_victim 02 октября 2018 | 15:15
"Вы что, хотите, чтобы у нас разные саакашвили скакали на площадях? Мы этого не допустим"!
Незаменимый.
maczyz 02 октября 2018 | 15:16
А по-точнее нельзя обосновать,почему именно этой партии нельзя зарегистрироваться?
sarbus 02 октября 2018 | 15:16
Конечно,законным,никто и не сомневается... Только вот насчет законности и самих законов .и тех кто их издает - терзают смутные сомнения...