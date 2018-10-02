Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищений при реконструкции БДТ в Петербурге

Пока ущерб оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Несколько чиновников одной из структуры министерства культуры могут стать фигурантами дела о хищениях при реконструкции Большого драматического театра имени Товстаногова. По версии следствия, подрядчики предоставили в БДТ поддельные документы о выполненных работах. Пока ущерб оценивается примерно в 70 миллионов рублей, но эта сумма может вырасти в несколько раз, сообщает РБК. Здание театра отремонтировали всего четыре года назад, но уже сейчас, как говорят сотрудники учреждения, отваливается штукатурка и куски фасада, а в помещениях появилась плесень и грибок. Ежедневно работники БДТ вынуждены откачивать воду из подвалов. Также театр якобы не получил специальное оборудование, за которое заплатил около 50 миллионов. Всего же на реставрацию БДТ потратили более шести миллиардов рублей.

Следственный комитет планирует предъявить первые обвинения подозреваемым уже в ближайшее время.