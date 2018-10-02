Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что покидает пост

Липецкий губернатор Олег Королев, занимающий эту должность с весны

1998 года, покидает пост. Об этом сообщается на сайте администрации Липецкой области.

«Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением

перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь,

президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие

Липецкой области продолжилось», — сообщается на сайте администрации региона.