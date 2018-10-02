Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что покидает пост
Липецкий губернатор Олег Королев, занимающий эту должность с весны
1998 года, покидает пост. Об этом сообщается на сайте администрации Липецкой области.
«Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением
перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь,
президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие
Липецкой области продолжилось», — сообщается на сайте администрации региона.
Комментарии10
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semia 02 октября 2018 | 14:38
При Путине возможно только поменять шило на мыло.
starushko_ 02 октября 2018 | 14:51
Как-то не правильно они уходят. Надо так: не справился - застрелись.
danko1 02 октября 2018 | 15:02
starushko_: По собственному желанию при Путине не уходят, только по его желанию.
Исключение он сделал только для Якунина, который закрыл его дело о хищении сотен миллионов долларов из питерского бюджета.
Даже разрешил ему из России уехать с награбленным.
leninec30 02 октября 2018 | 14:44
20 лет был губернатор, офигеть и эти люди ещё говорили что Маккейн долго был сенатором.
sasass 02 октября 2018 | 14:45
Бегут - пока под санкцию не попали...
plank1957 02 октября 2018 | 14:49
Спасайся, кто может!
abuvgrobu 02 октября 2018 | 14:49
а жизнь граждан это всё равно никак не повлияет. Вот если бы меняли профессионала на удобного, тогда да, было бы обидно. А коли в российской власти профессионалов вообще нет, то и расстраиваться не стоит.
yralez 02 октября 2018 | 14:55
Хоть бы не врали, что получают под зад коленом для освобождения кормушки очередному личному лакею путина.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 14:59
А как фамилия того Вовы , который намекнул королёву смотать удочки?
bobiksdoh 02 октября 2018 | 15:08
Такая суета, кагбэ намекает, что не все ладно в вовкином царстве.