Открытия в области лазерной физики принесли их авторам Нобелевскую премию

Сегодня днем были названы имена новых лауреатов. Ими стали американец Артур Эшкин, Донна Стрикланд из Канады и француз Жерар Мур.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет около одного миллиона долларов. Завтра Шведская академия объявит лауреатов в области химии.