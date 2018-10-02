Открытия в области лазерной физики принесли их авторам Нобелевскую премию
Сегодня днем были названы имена новых лауреатов. Ими стали американец Артур Эшкин, Донна Стрикланд из Канады и француз Жерар Мур.
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет около одного миллиона долларов. Завтра Шведская академия объявит лауреатов в области химии.
Комментарии1
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chimp2013 02 октября 2018 | 14:48
К слову сказать. Семья Артура Эшкина из Одессы. Опять Украине есть чем гордится.