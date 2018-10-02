Более двадцати школьников пострадали в Краснодаре из-за распыления газа из баллончика.
Большинство из них госпитализированы. Властям пришлось эвакуировать из школы свыше 500 детей, — сообщает агентство ТАСС. Сейчас ведется расследование этого ЧП.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Большинство из них госпитализированы. Властям пришлось эвакуировать из школы свыше 500 детей, — сообщает агентство ТАСС. Сейчас ведется расследование этого ЧП.
Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву
Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neon001 02 октября 2018 | 14:55
видно, какому-то школьнику не давал покоя героический подвиг чекиста в солсбери.
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 14:56
Газ из баллончика?
А из танка по школе не хотите, как в Беслане?
vinnidi 02 октября 2018 | 14:59
vasya_von_smetankin: Точно точно- пусть скажут спасибо, что легко отделались!!!
ss2020 02 октября 2018 | 15:00
яблоко от яблони...!)
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 15:02
Подрастают новые петровы чапыги и уже тренируются.