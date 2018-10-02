Сегодня днем в Курганской области объявил о сложении своих полномочий губернатор Алексей Кокорин.

Еще один регион досрочно остался без губернатора. Сегодня днем в Курганской области объявил о сложении своих полномочий Алексей Кокорин. Официально сообщается, что он переходит на некое новое место работы. Во главе области Кокорин находился последние четыре года. Курган считается одним из самых неблагополучных в социально-экономическом плане регионов страны.