Сегодня днем в Курганской области объявил о сложении своих полномочий губернатор Алексей Кокорин.
Еще один регион досрочно остался без губернатора. Сегодня днем в Курганской области объявил о сложении своих полномочий Алексей Кокорин. Официально сообщается, что он переходит на некое новое место работы. Во главе области Кокорин находился последние четыре года. Курган считается одним из самых неблагополучных в социально-экономическом плане регионов страны.
Комментарии8
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yuriyp 02 октября 2018 | 14:38
Ну вот, а вы не верили. Таперича все сразу на лад пойдет...
luger_max_otto 02 октября 2018 | 14:42
Как там у Юлиана Семенова- то было: "Вместо этой твари посадят следующую и усилят охрану". Хутинская банда такая хутинская.
ignachio 02 октября 2018 | 14:54
"Официально сообщается, что он переходит на некое новое место работы" - Сторожем на автостоянку?
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 14:38
Мистер Обама!
Пришли, пожалуйста, в наш неблагополучный Курган благополучного губернатора!
Лучше всего - Арнольда Терминатора!
sparky 02 октября 2018 | 14:43
Курган, Липецк....еще двое сгорели на работе и поедут лечиться куда-нибудь в Гейропу.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 14:51
...в борделе опять двигают кровати..))
pna 02 октября 2018 | 15:02
abuvgrobu: почему только кровати двигают?. Вот и девочек начали менять.
sarbus 02 октября 2018 | 15:13
pna: Девочек,скорее всего ,просто поменяют кроватями...