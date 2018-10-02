Популярный советский и российский актер Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет

В последнее время он серьезно болел, — сообщили его родственники. Народный артист России приобрел популярность выступлениями на эстраде с сатирическими номерами. Также на его счету много ролей в кино. По данным агентства Интерфакс, Роман Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище – там находится могила его партнера по сцене Виктора Ильченко. Дата пока не определена.