Скончавшийся советский и российский артист Роман Карцев был честным человеком, большим и неподражаемым артистом. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный артист России Николай Тамразов.

«Он подарил добро людям, жившим в сложной и удивительной стране», — сказал Н.Тамразов.

В Москве на 79-м году жизни скончался советский и российский артист Роман Карцев.