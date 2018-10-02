Президент ФИФА итальянец Джанни Инфантино выразил поддержку Аркадию Дворковичу

Который уже завтра примет участие в выборах главы ФИДЕ.

Выборы руководителя Всемироной Шахматной федерации пройдут в среду в Батуми на 89-м конгрессе ФИДЕ. Напомню, что Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавляющий федерацию с 1995-го года, в число кандидатов не вошел. Более того, комиссия по этике ФИДЕ отстранила Илюмжинова от президентской деятельности. В связи с чем на нынешних выборах Кирсан Николаевич поддержит члена попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадия Дворковича. Которого выдвинули национальные шахматные организации тринадцати стран, в том числе и России.

Более того, кандидатуру Дворковича сегодня поддержал Президент ФИФА Джанни Инфантино. В специальном видеообращении итальянец отметил, что Аркадий Дворкович – его большой друг. И грамотный организатор, в чем можно было убедится на прошедшем в России Чемпионате мира. Более того, по словам Инфантино, ФИФА и ФИДЕ могли бы подумать в будущем о сотрудничестве в определённых областях. Напомню, что соперником Дворковича на выборах главы ФИДЕ являются вице-президент организации Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

В ФИДЕ входят 189 национальных шахматных федераций. Выборы осуществляются прямым голосованием.