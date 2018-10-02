Нобелевскую премию по физике присудили за прорывные открытия в сфере лазерной физики
Награду вручили трем ученым из США, Франции и Канады, среди них есть женщина.
Американец Артур Эшкин получил Нобелевскую премию за создание оптического пинцета, который позволяет управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света, например, захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки. Это открытие, цитирует ТАСС заявление Нобелевского комитета, позволило Эшкину осуществить давнюю мечту научной фантастики — использовать радиоционное давление света для передвижения физических объектов. А французу Жерару Муру и Донне Стриклэнд из Канады вручили награду за новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов – их изобретение используется в частности в офтальмологических операциях. В Нобелевском комитете обратили внимание, что Стриклэнд стала третьей женщиной — лауреатом премии по физике. Последний награду женщине вручали 55 лет назад. Сама Стрикленд сказала, что для нее это большая честь.
Напомним, что накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине, награду получили Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё – они разработали новый подход в терапии рака
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
avp235 02 октября 2018 | 14:20
Мировая наука не стоит на месте, но делается она лишь в нескольких Мировых Научных Державах, и Россия не входит в их число.
seryj_wolk 02 октября 2018 | 14:45
avp235: За воровство Нобелевку не дают. А если б давали, то рфия была в числе кандидатов.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 14:25
Россия там не фигурирует. Ей науку путин с гундяевым заменяют.
lager23 02 октября 2018 | 14:26
Путин получит премию за враньё.., на большее рассчитывать не приходится
oxlomon 02 октября 2018 | 14:27
Эх! Мельчает мировая наука. Когда-то нобелевку отслюнявили за демонстрацию самого принципа стимулированного излучения и создания на основе этого эффекта действующего устройства (Басов, Прохоров, Таунс), а нынче всего лишь за “новый способ” уже известного принципа. :( Так и до мышей недолго дотрахаться. :)