Нобелевскую премию по физике присудили за прорывные открытия в сфере лазерной физики

Награду вручили трем ученым из США, Франции и Канады, среди них есть женщина.

Американец Артур Эшкин получил Нобелевскую премию за создание оптического пинцета, который позволяет управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света, например, захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки. Это открытие, цитирует ТАСС заявление Нобелевского комитета, позволило Эшкину осуществить давнюю мечту научной фантастики — использовать радиоционное давление света для передвижения физических объектов. А французу Жерару Муру и Донне Стриклэнд из Канады вручили награду за новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов – их изобретение используется в частности в офтальмологических операциях. В Нобелевском комитете обратили внимание, что Стриклэнд стала третьей женщиной — лауреатом премии по физике. Последний награду женщине вручали 55 лет назад. Сама Стрикленд сказала, что для нее это большая честь.

Напомним, что накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине, награду получили Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё – они разработали новый подход в терапии рака