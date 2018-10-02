Социальная норма электропотребления для населения вскоре может быть введена в России.
Эту идею Минэнерго и Минэкономразвития уже поддержал вице-премьер Дмитрий Козак и Федеральная антимонопольная служба. О реформе энерготарифов пишет газета «Коммерсант».
Как пишет Коммерсант, чиновники предлагают также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сел и квартир с электроплитами.
Введение соцнормы на электроэнергию – это плохая идея, поскольку люди и так платят немало, сказал Эху зам.пред думского комитета по труду и социальной политике коммунист Николай Коломейцев,
Профильные ведомства должны внести свои проекты реформы энерготарифов до середины января будущего года.
Комментарии9
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vla7815 02 октября 2018 | 14:22
Вова с сообщниками решил сдирать шкуру с населения вместе с мясом.
luger_max_otto 02 октября 2018 | 14:22
Ну да, "рыба гниет с головы, но чистят её с хвоста"
l7kozlov 02 октября 2018 | 14:39
одна норма для одиноких с газом и для многодетных без газа? Красиво.
а перерасход будут по ночному тарифу списывать или по самому дорогому?
tv_victim 02 октября 2018 | 14:26
Оккупанты!
tag188 02 октября 2018 | 14:27
В Красноярском крае эту норму ввели более 5 лет назад. 75 киловатт на человека (если проживаете в семье) и 110 киловатт для одиноко проживающих. И сразу было понятно, что это только репетиция перед тем, как подобное сделают для всей страны.
Так что, готовьте денежки. Здесь для власти двойной профит -- и со своего населения побольше содрать можно, и высвободившуюся электроэнергию толкнуть в тот же Китай за вожделенную валюту.
l7kozlov 02 октября 2018 | 14:42
75 киловатт невозможно уложиться (по крайней мере если живут вдвоем) если нет газа.
теперь начнутся взрывы, ох пардон, ХЛОПКИ газа и пожары от керосинок и в негазифицированных домах...
tag188 02 октября 2018 | 14:35
Но для властей здесь может таиться и неожиданная опасность -- люди могут начать меньше телевизор смотреть, чтобы электроэнергию сэкономить.
ara_1 02 октября 2018 | 14:39
Пожинаем плоды "развитого социализма"... Так всегда случается когда Рынок подменяется "заботой о народе" со стороны "знающих как лучше" централизованных властей.
dimon38rus 02 октября 2018 | 14:42
Значит будем как они - воровать! Благо физику в школе учили)