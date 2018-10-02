Социальная норма электропотребления для населения вскоре может быть введена в России.

Эту идею Минэнерго и Минэкономразвития уже поддержал вице-премьер Дмитрий Козак и Федеральная антимонопольная служба. О реформе энерготарифов пишет газета «Коммерсант».

Как пишет Коммерсант, чиновники предлагают также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сел и квартир с электроплитами.



Введение соцнормы на электроэнергию – это плохая идея, поскольку люди и так платят немало, сказал Эху зам.пред думского комитета по труду и социальной политике коммунист Николай Коломейцев,

Профильные ведомства должны внести свои проекты реформы энерготарифов до середины января будущего года.