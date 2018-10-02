Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял решение уйти в отставку
На сайте местного правительства говорится, что он сложил с себя полномочия главы региона в связи с переходом на другую работу.
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На сайте местного правительства говорится, что он сложил с себя полномочия главы региона в связи с переходом на другую работу.
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Комментарии4
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gvadeloop 02 октября 2018 | 14:21
Начинается, сейчас поставят протеже ПУ
plank1957 02 октября 2018 | 14:36
И не только он один. У нас началась прямо эпидемия отставок губеров.
vezdehod 02 октября 2018 | 14:38
Свято место пусто не бывает - пришлют другого.
plank1957 02 октября 2018 | 14:41
vezdehod:
Разве что еще тупее.