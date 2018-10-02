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14:06, 02 октября 2018

Скрипаль некоторое время отказывался верить в то, что это могли сделать российские спецслужбы

После своего отравления Сергей Скрипаль некоторое время отказывался верить в то, что это могли сделать российские спецслужбы, передают зарубежные СМИ, ссылаясь на вышедшую сегодня в свет книгу британского журналиста.
Многолетний сотрудник Би-Би-Си провел с Сергеем Скрипалем в общей сложности десятичасовое интервью записанное до и после покушения на бывшего сотрудника ГРУ. Даже после того, как он был завербован британской разведкой и жил в Солсбери в приобретенном для него на деньги МI6 доме, большую часть дня он проводил за просмотром программ первого прокремлевского телеканала, пишет Марк Урбан в своей книге. – Он не верил, что Россия могла ввести войска в восточную Украину, а самих украинцев называл, цитата, «овцами, которым нужен хороший пастух»; Скрипаль был глубоко разочарован распадом Советского союза, презирал Бориса Ельцина и постарался избежать присяги на верность Российской федерации, приводит выдержку из книги британская Гардиан. Издание сообщает, что в 90-е за 3 тысячи долларов Скрипаль сообщил МI6 детали организационной и командной структуры ГРУ. Нью-Йорк таймс, в свою очередь, добавляет, что он передал Великобритании информацию о коррупционной сети, ведущей к тогдашнему директору ФСБ Николаю Патрушеву.
Ссылаясь на книгу британского журналиста, газета сообщает, что тогда же, в 90-е годы, Сергей Скрипаль сообщил британской разведке имена офицеров мадридской штаб-квартиры ГРУ, которые осуществляли закупки товаров по завышенным ценам и придумывали фиктивные статьи расходов, распределяя между собой полученные доходы.

Комментарии

36

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noxepy_88 02 октября 2018 | 14:11

После своего отравления Сергей Скрипаль некоторое время отказывался верить в то, что это могли сделать российские спецслужбы, передают зарубежные СМИ
__________________________________________
Отказывался ровно то время, за которое ему британский офицер спецслужб объяснил, что поверить, всё же стоит.

patrikk_2 02 октября 2018 | 14:17

Украинцев называл, цитата, «овцами, которым нужен хороший пастух»...

Украинцы ему этого не простили.

kapitonovih_36 02 октября 2018 | 14:21

patrikk_2: действительно...

Журналист ВВС Марк Урбан взял интервью у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль не верит, что к его отравлению причастна Москва.

Общавшийся со Скрипалем репортер пишет, что тот, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль.

Кроме того, бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал присоединение Крыма к России и не верил в присутствие российских военных на Донбассе.

"Скрипаль, бывший десантник, поддержал присоединение Путина в 2014 году Крыма и пренебрежительно относился к украинцам как «просто овцы, которым нужен хороший пастух». Скрипаль также отказался верить, что российские войска тайно вошли в восточную Украину, сказав, что если бы они были, они быстро добрались до столицы Киева"

Вот так. Сильный пинок по яичкам каклов и прочих прокладок от Скрипаля.

kapitonovih_36 02 октября 2018 | 14:23

Скрипаля, для которого КрымНаш было правильным делом, наверняка пытались отравить усраинские херои....

vinnidi 02 октября 2018 | 14:34

kapitonovih_36: Хорошего пендаля вам номерному ублюдку конченному сегодня дал пригожин, чтобы сеять фейки под эту новость!!!

kapitonovih_36 02 октября 2018 | 14:58

vinnidi: какел, если твоя методичка ещё не обновилась, то я не виноват...чеснослово...

вот тебе оригинал...наслаждайся олигофрен какластый....

theguardian.com/uk-news/2018/oct/02/sergei-skripal-initially-did-not-believe-russia-tried-to-kill-him-book

kryimzdick 02 октября 2018 | 14:23

Скрипаль сволочь, идиот или и то, и другое вместе? Но и отравители не лучше. Такие же идиоты и мудаки.

kapitonovih_36 02 октября 2018 | 14:25

kryimzdick: а никто и не спорит...каклы всегда были идиотами и мудаками...

kryimzdick 02 октября 2018 | 14:26

kapitonovih_36: каклы тебе давно и плотно забили глотку своими половыми органами))))

kapitonovih_36 02 октября 2018 | 14:28

kryimzdick: вообще-то это каклы вечно стоят на карачках у ширинки хозяина...то русской ширинки. то польской, то пиндоской...

kryimzdick 02 октября 2018 | 14:34

kapitonovih_36:ну тебя-то опетушили первого)))

noxepy_88 02 октября 2018 | 14:27

kryimzdick: Поросёночек, мысли шире! ВСЕ козлы, сволочи и мудаки. Кроме тебя, конечно))))))) Ты-то у нас просто дАртаньян)))))

staglla 02 октября 2018 | 14:18

noxepy_88:
Еще бы!
Наверное ему образно обрисовали как могут внезапно возникнуть осложнения от БОВ и, что больше он не сможет давать никаких интервью, если не поверит в причастность России в это.

lager23 02 октября 2018 | 14:34

Скрипаль своим примером подтведает, что в ГРУ служат одни болваны..

ematveev 02 октября 2018 | 14:39

noxepy_88:
Именно для убеждения траванули еще парочку бомжей.
После этого - дал себя убедить.

vezdehod 02 октября 2018 | 14:41

Скрипаль некоторое время отказывался верить в то, что это могли сделать российские спецслужбы
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Поверил бы сразу - если бы оказался на Том Свете.

plank1957 02 октября 2018 | 14:11

Ну что же, пусть происшедшее будет ему уроком. А вот его дочь оказалась более смышленой.

staglla 02 октября 2018 | 14:21

plank1957:
Да скорее не ему, а потенциальным перебежчикам - будут знать, что принимающая сторона без зазрения совести использует их в своей игре - да хоть в качестве трупа.

Недавно мы и Глиста Глистовича наблюдали в качестве трупа - но там решили что пока рано ему помирать, и оживили.

plank1957 02 октября 2018 | 14:26

staglla:
Ну и что можно сказать упоротому путриоту, которому неизвестно ничего о праве?

danko1 02 октября 2018 | 14:12

Скрипаль что, не верит Путину, сказавшего еще перед его отравлением, что идя на службу в органы все знают, что бывает с предателями, где бы он не ходились.
Но тогда это можно было расценить как признание в убийстве Литвиненко.

accyapa 02 октября 2018 | 14:58

Даже Скрипаль не верит, что его хотела замочить Контора.

Но Кремлёвским-то блин, зачем так бессовестно лгать? Достаточно мельком взглянуть на мурло Петрова или Боширова, чтобы понять: Это люди из Конторы.
Понятно, что приехали ГРУшники в Солсбери не для того, чтобы убивать.. Задание было другим, к примеру, взять пробы воздуха, почвы, воды в районе фабрики по производству хим. оружия. И потом обвинить Мелкобританию в нарушение договора о запрещении ХО. Тема хорошо подвязывается к Сирии - применению ХО в ней..
В чём преступление? Да эти люди - Петров и Боширов, просто герои Невидимого Фронта.

Но нет, пошли в идиотскую несознанку. Только ленивый не издевается сейчас над заявлением Вовочки, что Петров и Смирнов не разведчики.

Вывалили бы Англичане фотки Петрова и Боширова непосредственно у двери дома Скрипаля, вопросов бы не было, но фоток нет. Объяснение у Мелкобритов такое: На доме, активно работающего двойного агента, камер не стояло!!!!
И это после убийств палачами из ФСБ Глушко, Литвиненко, Каспарова, Шлагбаума, Березовского!!!!
И это после того, как Вовочка публично отдал приказ мочить всех оппозиционеров и предателей на Западе!!!
Да после такого прокола спецслужб Великобритани, бывшая главная над мусорами - премьерша Терезка в отставку должна была подать.

kara 02 октября 2018 | 14:13

ха, а вот и мотивы его отравления- так он не благонадежный,с точки зрения "Россия плохая"
а значит, по логике либералов, им можно пожертвовать.

glotov 02 октября 2018 | 14:14

Он, как выяснилось, еще и крымнашист. Ничего, особая терапия поможет ему "думать правильно".

zik14 02 октября 2018 | 14:19

Скрипаль некоторое время отказывался верить в то, что это могли сделать российские спецслужбы
____________________________
Потом ему быстро втолковали, шо поверить придется)))

snikkersnepper 02 октября 2018 | 14:23

Кто-нибудь, подкиньте эходебилам календарь.

"...Сергей Скрипаль сообщил британской разведке имена офицеров мадридской штаб-квартиры ГРУ..." в 1994-96 годах, когда сам там работал.
vs
"Тогдашним" директором ФСБ Патрушев стал в августе 1999 года. Уже после выхода Скрипаля в отставку.

Фраза про Патрушева не имеет никакого отношения к Скрипалю и, как прекрасно видно в оригинале статьи, выведена из "британская разведка пришла к выводу" (и рассказала все NYT). То, что "британская разведка" не в курсе годов директорствования Патрушева и его специальности (он всю жизнь был контрразведчик и с разведчиком Скрипалем не соприкасался никак) в очередной раз напоминает об уровне этих помоев, что эхонько с таким остервенением тащит в ленту.

Хоть иногда макароны с ушей снимайте. Негигиенично ведь...

n27hb3675k 02 октября 2018 | 14:48

snikkersnepper: Негигиенично, зато тепло.

motooppic 02 октября 2018 | 14:30

в эту чушь трудно поверить, только, если принудительно или под воздействием лекарств.

denobenen 02 октября 2018 | 14:30

Скрипаль обычный продукт совковой системы - старый пердун выросший в СССР.
Конечно наслаждаясь передачами первого канала и ругая хохлов ему тяжело было поверить, в то что "родина его не забыла".
Но ничего надеюсь сейчас дедушка прозрел и расскажет теперь то про что раньше рассказывать не хотел западным спецслужбам.

privod 02 октября 2018 | 14:37

Ооо, новая методичка, портянки во всю горлопанят что Скрипаля отравили украинцы. )) А вообще, Скрипаль типичный представитель русского мира, я бы сказал классический. Высокодуховный патриот продавший свою родину за 3000 евро. Они все одинаковые.

aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 14:38

А патрушев друг виолончелизатора. Выводил скрипаль его на чистую воду, вот за это и могли травануть.

kuz_sib 02 октября 2018 | 14:39

всплыл "шерстяной" украинский след...

yakutt86 02 октября 2018 | 14:44

Ну так, какой нормальный человек поверит завываниям старухи с низкой геополитической ответственностью.

ex_ex 02 октября 2018 | 14:49

"большую часть дня он проводил за просмотром программ первого прокремлевского телеканала, пишет Марк Урбан в своей книге. – Он не верил, что Россия могла ввести войска в восточную Украину, а самих украинцев называл, цитата, «овцами, которым нужен хороший пастух"
Вот она волшебная сила 1 канала. Бывший предатель, можно сказать, перековался. Его не травить надо было, а пригласить в ГРУ возглавить тамошний совет ветеранов и выступать перед молодежью с лекцией "Ребятки, не делайте как, я". Думаю, он бы с радостью согласился. Но, своя своих не познаша.

andre_klimov 02 октября 2018 | 15:09

ex_ex:
Кто ж сказал, что "перековался"? Каким он был - таким он и остался. Он живёт себе своим советским прошлым, возвращение которого он видит сейчас. Но его убеждения не имеют никакого значения - это его личное дело.

А вот реакция "бывших сослуживцев", как раз, указывает на то, что та информация, которой он приторговывал, оказалась крайне "чувствительной", даже если он сам считал, что она таковой не является. А значит, просмотрев всё ранее им переданное, можно найти что-то, что оказалось нестерпимым для нынешних "службистов". И внимание на этом сакцентировал отнюдь не Скрипаль, а те, кто решил заставить его замолчать. Ну - "спасибо" им. Не только завалили задание, но ещё и сигнальные огни развесили :))

alexander444 02 октября 2018 | 14:55

Может до Скрипаля дошли волны из зомбоящика (особенно с первого) и он сам ручку намазал "новичком"???))) А вообще Скрипаль предатель продавший Родину за 30 серебряников и лично мне все равно, что он думает

(комментарий скрыт)

ankir 02 октября 2018 | 15:07

писатель выходит знал, что будет отравление.

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