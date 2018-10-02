После своего отравления Сергей Скрипаль некоторое время отказывался верить в то, что это могли сделать российские спецслужбы, передают зарубежные СМИ, ссылаясь на вышедшую сегодня в свет книгу британского журналиста.

Многолетний сотрудник Би-Би-Си провел с Сергеем Скрипалем в общей сложности десятичасовое интервью записанное до и после покушения на бывшего сотрудника ГРУ. Даже после того, как он был завербован британской разведкой и жил в Солсбери в приобретенном для него на деньги МI6 доме, большую часть дня он проводил за просмотром программ первого прокремлевского телеканала, пишет Марк Урбан в своей книге. – Он не верил, что Россия могла ввести войска в восточную Украину, а самих украинцев называл, цитата, «овцами, которым нужен хороший пастух»; Скрипаль был глубоко разочарован распадом Советского союза, презирал Бориса Ельцина и постарался избежать присяги на верность Российской федерации, приводит выдержку из книги британская Гардиан. Издание сообщает, что в 90-е за 3 тысячи долларов Скрипаль сообщил МI6 детали организационной и командной структуры ГРУ. Нью-Йорк таймс, в свою очередь, добавляет, что он передал Великобритании информацию о коррупционной сети, ведущей к тогдашнему директору ФСБ Николаю Патрушеву.

Ссылаясь на книгу британского журналиста, газета сообщает, что тогда же, в 90-е годы, Сергей Скрипаль сообщил британской разведке имена офицеров мадридской штаб-квартиры ГРУ, которые осуществляли закупки товаров по завышенным ценам и придумывали фиктивные статьи расходов, распределяя между собой полученные доходы.