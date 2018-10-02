Вышел на свободу заключённый Ярославской колонии Евгений Макаров, который подвергался издевательствам и пыткам
Он провёл в заключении более 5 лет по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Благодаря истории Макарова, было привлечено внимание к нарушениям в системе ФСИН. В эфире телеканала «Дождь» он сказал, что сотрудники колонии чинили ему препятствия даже в последний день,
По делу о пытках в Ярославской колонии ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По нему проходят 14 сотрудников исправительного учреждения. В деле фигурируют не менее пяти пострадавших, но, по словам правозащитников, их число может вырасти. Генеральная прокуратура внесла два представления директору ФСИН. Это произошло в рамках масштабной проверки ведомства, которая идет уже два месяца, — сказал в эфире официального видеосервиса генпрокуратуры её официальный представитель Александр Куренной. Александр Куренной добавил, что всего прокуроры внесли четыре тысячи протестов, и более двадцати тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Пострадавший от пыток в ярославской колонии Евгений Макаров вышел на свободу. Публикация с издевательствами вызвала широкий резонанс, омбудсмен заговорила о необходимости определения пыток в законодательстве, а общество стало пристальнее следить за происходящим в колонии, — отметила правозащитница Зоя Светова. Тем не менее, этого недостаточно, поскольку ФСИН не изменил своего отношения к подобным случаям и сведения о новых пытках продолжают поступать, — сказала она в интервью «Эху». Зоя Светова подчеркнула, что сейчас во властных структурах нет понимания, что права заключенных нужно соблюдать также, как права остальных людей.
Комментарии1
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banderobab 02 октября 2018 | 14:21
Ура! Нерой оппозиции с нами!
В бессменные его лидеры Парнаса!!!