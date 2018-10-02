Умер эстрадный артист и актёр Роман Карцев

Народному артисту России было 79 лет.

«Человек без чувства юмора – бандит. Или гений» — так любил говорить Роман Карцев. Тот кого называют одним из представителей эпохи интеллектуального юмора. Мимика, голос, интонации, ритм неподражаемы и неповторимы. Об этом пишут поклонники юмориста и актёра в соцсетях, узнав о его смерти. Невероятную популярность Карцеву в советское время принесли миниатюры Транспортный цех и конечно же Раки по пять рублей. Он родился в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Тяжёлое детство, эвакуация в годы войны в Омск, послевоенный голод, затем возвращение в Одессу. Позже перебрался в Ленинград, где на заре 60х начал эстрадную карьеру в Театре миниатюр Аркадия Райкина. По его совету будущая звезда юмора взял себе псевдоним. Сменив родную фамилию на Карцев. На концерты дуэта Карцев-Ильченко, которые с блеском разыгрывали миниатюры сатирика Михаила Жванецкого и других авторов, публика ломилась в буквальном смысле слова. Фирменные фразы юмористов «Товарищ не понимает» или «Не пересаливайте лицом» сразу становились народными. Как и знаменитые позже Раки.

Позднее Карцев выступал в театре миниатюр. Вместе с Ильченко ставили спектакли «Когда мы отдыхали», «Птичий полёт», «Полночное кабаре». Вся жизнь моя театр, говорил Роман Аншелевич. О своей любви к театру рассказывал в одном из эфиров Эха.

Одна из самых известных ролей Карцева в кино — Швондер, председатель домкома из Собачьего сердца режиссёра Бортко. Также он сыграл в фильмах «Небеса обетованные», «Старые клячи» и телесериале «Мастер и Маргарита». Карцев высказывался и по поводу политической ситуации в России. Так он осуждал тех, кто поддержал приговор Михаилу Ходорковскому по делу Юкоса и критиковал цензуру на телевидении.

О времени и месте прощания с Романом Карцевым пока не