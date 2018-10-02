Коломейцев назвал «убийством экономики страны» проект о введении социальной нормы энергопотребления для населения
Проект о введении социальной нормы энергопотребления для населения – это «убийство экономики страны». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
По его словам, намерение ввести эту норму объясняется стремлением монополий повысить «себе зарплаты и дивиденды». Однако без повышения отложенного спроса, это делать бессмысленно, считает Н.Коломейцев.
Как отмечает зампред комитета Госдумы, возможным последствием введения социальной нормы энергопотребления может стать отказ россиян платить.
Он также отметил, что данная норма уже существует в ряде отдельных регионов и в данный момент обсуждается её распространение на всю страну.
Как сообщается, правительство РФ обсуждает проект введения в России социальной нормы энергопотребления для населения.
Комментарии2
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vilingrad 02 октября 2018 | 13:45
Убийством экономики..."
Она давно сдохла- так что семь бед- один ответ:)
tv_victim 02 октября 2018 | 13:48
Видно, не за горами опять карточная система.... Талоны на все. Мудрое правительство планомерно уменьшает покупательскую способность населения. Убивает конечный спрос в стране. Нет конечного спроса - не нужны становятся производства, отмирает сфера услуг, рушится банковская система.... Итог - еще большее схлопывание экономики, вплоть до полного коллапса. Вот, похоже, программа гениального правительства, изложенная в двух словах... Остальное - пустой треп и сотрясание воздуха...