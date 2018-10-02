Ученые из США, Канады и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по физике

Об этом объявлено в Стокгольме менее часа назад. Высшей научной награды удостоены Артур Эшкин, Донна Стрикланд и Жерар Мур. Академия отметила их новаторские изобретения в области лазерной физики.

Церемония вручения Нобелевской премии пройдет как всегда 10 декабря в столице Швеции.