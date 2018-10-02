Ученые из США, Канады и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по физике
Об этом объявлено в Стокгольме менее часа назад. Высшей научной награды удостоены Артур Эшкин, Донна Стрикланд и Жерар Мур. Академия отметила их новаторские изобретения в области лазерной физики.
Церемония вручения Нобелевской премии пройдет как всегда 10 декабря в столице Швеции.
Комментарии9
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alena01 02 октября 2018 | 13:39
Вот если бы Нобеля давали по теологии...
А пока только на Шнобеля Россия претендует...
don_ballon 02 октября 2018 | 13:45
alena01: alena01: А что, в России есть теологи мирового уровня? Шевкунов, что ли. с византийскими историческими фантазмами?
kindman_a 02 октября 2018 | 13:49
don_ballon:
Наши ученые не могут понять, как сверлить дырки дрелью в космических станциях.
vilingrad 02 октября 2018 | 13:41
Стоп... а как же Великая Северная Империя?! Это какой-то... позор...
vlabumur 02 октября 2018 | 13:42
Эх, ёжкин кот, выкидыш удачи,
Всему миру в чём-то прёт, вот только нам косячит.(С)
vla7815 02 октября 2018 | 13:43
Вова путин вне конкуренции на Нобелевскую премию по визике. Ему одному удалось повернуть время вспять. Россия под его ручным руководством движется опять в нищету 90-х годов и повальным грабежам населения со стороны государства.
vezdehod 02 октября 2018 | 13:46
А Россия поставила "С-300" Сирии.
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 13:46
За дуэли нужно Нобелевку давать, за дуэли!
Точнее, за самый Духовно-православный вызов на дуэль.
don_ballon 02 октября 2018 | 13:47
Ау, портосики, где погадки с напоминанием, что лазер изобрели на родине слонов?